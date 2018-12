Le pagelle del Venezia - Vrioni lotta, Suciu in difficoltà

Risultato finale: Pescara-Venezia 1-0

Vicario 5.5 - Resta la sensazione che avrebbe potuto fare meglio in occasione del gol di Brugman.

Zampano 5 - In costante difficoltà sugli affondi di Antonucci.

Modolo 6 - Protagonista di una buona prestazione in collaborazione con il suo compagno di reparto in

Domizzi 6 - Riesce a limitare le offensive del Pescara in area, ma i principali pericoli arrivano dalle corsie esterne.

Bruscagin 5.5 - Soffre l’intesa tra Marras e Balzano sulla corsia di competenza.

Bentivoglio 5.5 - Un tocco di troppo in più di un’occasione rallenta la manovra della squadra, che finisce per diventare prevedibile.

Suciu 5 - In difficoltà sulla forte pressione dei calciatori del Pescara a metà campo. Dal 55’ Schiavone - Parte dalla panchina questo pomeriggio, non brilla al suo ingresso sul terreno di gioco.

Pinato 5.5 - Buon primo tempo, ma alla lunga scompare dal vivo del gioco.

Marsura 5 - Non esattamente la sua miglior partita questa sera, delude le aspettative di mister Zenga. Dal 78’ Citro SV.

Vrioni 6 - Incide sicuramente di più rispetto a quanto non abbia fatto contro il Cosenza, subentrato a gara in corso. Mette i suoi centimetri a disposizione dei compagni per alleggerire la pressione in più circostanze, ma è costretto ad uscire a causa di un problema fisico. Dal 67’ Litteri 5 - Nel finale ha sul mancino la palla del pareggio, ma la spreca malamente.

Di Mariano 5.5 - Appannato anche questa sera. Prova a rendersi pericoloso in un paio di circostanze, ma il risultato non è quello sperato.