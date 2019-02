Le pagelle del Venezia - Zampano spinge, Bocalon il peggiore

Risultato finale: Venezia-Perugia 2-3

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Vicario 5.5 - Sul secondo gol del Perugia non sembra troppo lesto in uscita.

Mazan 5.5 - Si spinge in avanti più volte, lasciando però spazi pericolosi agli esterni del Perugia.

Fornasier 5 - Prova a non far rimpiangere l’assenza di Domizzi, ma non ci riesce. La difesa questa sera è un colabrodo.

Modolo 5 - In campo senza la giusta dose di lucidità, spesso perde contatto con l’uomo da marcare in area.

Zampano 6.5 - Grande risorsa per i lagunari. Dai suoi cross nascono i principali pericoli per il Perugia.

Segre 6.5 - Entra in area con grandissimo tempismo nell’occasione che porta al momentaneo 1-1. In generale è tra i migliori del Venezia.

Schiavone 5 - Perde un pallone sanguinoso a metà campo che porta al primo gol del Perugia. Spesso gioca col freno tirato.

Pinato 5.5 - Tocca a lui provare a servire le due punte, ma sono pochi i palloni che riesce a confezionare. Dal 55’ Citro 5.5 - Non un grande impatto sulla gara.

Zennaro 5.5 - Non riesce a trovare lo spazio in cui rendersi pericoloso e costringe il suo allenatore a richiamarlo in panchina. Dal 55’ Di Mariano 6.5 - Conferma lo spiccato fiuto del gol con la zampata nel finale.

Bocalon 4.5 - Si lascia ipnotizzare il calcio di rigore da Gabriel nel primo tempo e sembra non riesce a reagire.

Vrioni 5.5 - Si dà un gran da fare, muovendosi su tutto il fronte d’attacco, ma non punge. Dal 74’ St Clair 6.5 - E’ suo l’assist per la rete di Di Mariano che insaporisce il finale di gara.