Le pagelle del Venezia - Zigoni mostruoso, Domizzi leader

Risultato finale: Carpi-Venezia 2-3

© foto di Federico Gaetano

Vicario 5.5 - Stende Cissé e gli regala un calcio di rigore. Non può nulla sulla conclusione di Coulibaly.

Bruscagin 6 - L'errore che spiana la strada a Cissé nell'occasione che porta al penalty per il Carpi non lo scoraggia e alla lunga si fa perdonare con una serie di iniziative sulla corsia di competenza.

Modolo 6 - Conferma la buona intesa con il compagno di reparto.

Domizzi 7 - Sfodera il carattere del leader anche quest'oggi ed è sicuramente tra i migliori.

Mazan 6.5 - Spinto dall'adrenalina non sembra avvertire la stanchezza anche quando il triplice fischio si avvicina.

Segre 5.5 - Buono il guizzo che propizia una chance sfruttata non altrettanto positiva nel primo tempo. Dal 53' Bentivoglio 7 - Mette in campo tutte le energie a disposizione, facendosi trovare ovunque nello spezzone di gara che gli viene concesso.

Schiavone 6 - Prestazione di grande sacrificio. Viene fuori alla distanza e risulta determinante.

Besea 5.5 - Gli mancano i guizzi che il mister avrebbe voluto vedere da lui. Dal 49' Zigoni 8 - E' l'uomo della provvidenza per i lagunari. Realizza una tripletta da raccontare ai nipoti e regala ai compagni la chance plaoyout.

Lombardi 7 - Dalle sue percussioni nascono i principali pericoli per la difesa avversaria.

Bocalon 5.5 - La tensione è palpabile e non gli permette di rendere al meglio.

Pimenta 5.5 - Non un grande pomeriggio per lui. Dal 69' Pinato 6.5 - Impatto più che positivo sulla gara anche per lui.