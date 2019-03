Le pagelle del Verona - Henderson imprendibile, Bianchetti domina

Risultato finale: Perugia-Hellas Verona 1-2.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 6.5 - Nessuna parata durante tutto il match, la difesa a tre lo protegge molto bene. Non corre quasi mai rischi, sempre attento anche sui calci piazzati. Nel finale salva il risultato con un intervento strepitoso.

Bianchetti 8 - Man of the match, senza nessun dubbio. In difesa non concede nulla, interviene sempre con i tempi giusti. In attacco è si fa trovare pronto sui calci piazzati e alla fine segna un gran gol, che apre le marcature e spalanca la strada ai suoi.

Dawidowicz 6.5 - Gioca centrale nella difesa e tre e salvo qualche sbavatura, come sul gol di Verre, non lascia spazi ai padroni di casa. Bene soprattutto sui palloni alti.

Empereur 6 - Dei tre di difesa è quello che soffre di più gli strappi del Perugia, in qualche occasione è costretto a commettere fallo. Ma nel compesso gioca una buonissima partita.

Faraoni 7 - Non segna, ma è il più propositivo del Verona soprattutto nel primo tempo. Si accentra e calcia, quando trova lo spazio non si tira mai indietro. Tante giocate sull'esterno, aiuta anche in fase di non possesso. Da una sua intuizione arriva il secondo gol.

Gustafson 5.5 - Quando Verre prova le percussioni per vie centrali è quello che ci rimette di più. Manca il dinamismo, si vede che non ha gamba contro gli strappi dei padroni di casa.

Henderson 7 - È in serata e lo si vede sin dalle prime giocate, duetta sempre con Lee e non si ferma mai. Nella ripresa l'ennesimo inserimento viene premiato: quando vede Perugia non sbaglia mai, soprattutto dal punto di vista realizzativo. (Dal 93' Tupta s.v.).

Balkovec 6 - Partita dai due volti per l'esterno sinistro che nei primi 45' crea problemi in fase di spinta. Nella ripresa è meno propositivo, in qualche giocata compie la scelta errata.

Laribi 6.5 - Va a corrente alternata nella prima frazione di gioco, nel secondo tempo è più concreto e si vede anche nelle scelte. Le qualità non mancano, crea sempre grattacapi alla difesa di casa. (Dal 68' Danzi 6 - Si limita a fare densità in mezzo al campo, concedendo poco o nulla agli avversari).

Di Carmine 5.5 - Molto evanescente nel primo tempo, si limita a muoversi tra i centrali per trovare la posizione. Anche nella ripresa fa molta fatica, soprattutto in fase di non possesso. (Dal 78' Pazzini 6 - Grosso lo manda in campo per la sua esperienza e lui non delude le aspettative).

Lee 6.5 - Tanto impegno, corre per quattro anche nel momento più complesso. Deve ancora capire bene la scelta sull'ultimo passaggio, ma l'atteggiamento è quello giusto.