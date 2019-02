Le pagelle del Verona - Pazzini trascinatore, Lee indemoniato

Giampaolo Pazzini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Silvestri 6 – Non sempre sicuro nelle uscite e talvolta impreciso nei rilanci, ma fa il suo dovere senza grosse sbavature.

Faraoni 6,5 – Le sue incurioni a destra creano non pochi grattacapi alla retroguardia granata che, non a caso, dopo pochi minuti si trova la corsia mancina tutta ammonita. Dai suoi piedi arrivano tanti traversoni invitanti. Mette il suo zampino anche sull'azione del gol con una delle sue discese.

Bianchetti 6 – Bravo a leggere gli inserimenti granata, pur andando talvolta in difficoltà sulle giocate di Jallow.

Dawidowicz 6,5 – Puntuale in difesa e sempre preciso in fase di costruzione.

Vitale 6 – Nel primo tempo agisce quasi da centrocampista aggiunto, faticando a carburare, poi prende le distanze in campo e si fa sentire in difesa. Rischia il rigore per un contatto dubbio su Djavan Anderson.

Gustafson 6 – Mai un tocco di troppo per lo svedese, che dirige alla grande le ripartenze gialloblù. Tanta qualità nelle sue uscite palla al piede, ma pesa sul giudizio finale il colossale errore sotto porta nella ripresa.

Colombatto 6 – Ripulisce tanti palloni avviando la manovra con grande qualità e si rende utile anche in interdizione. Dal 59' Di Gaudio 5,5 - Non è al meglio e si vede. Sull'azione del gol sciupa un'ottima palla, ma per sua fortuna c'è Pazzini a ribadire in rete.

Zaccagni 6,5 – Quando pigia sull’acceleratore nasce sempre qualcosa di pericoloso. Tanti palloni col contagiri per i compagni e giocate sopraffine. Rischia il doppio giallo per un intervento nel finale, ma l'arbitro lo grazia.



Lee 6,5 – Sguscia, corre e crea scompiglio nelle difesa granata, galleggiando tra le linee e non lasciando punti di riferimento. Dall'83' Empereur 4 - In appena sette minuti riesce nell'impresa di farsi espellere lasciando la squadra in dieci.

Pazzini 7 – Decide la gara con il decimo gol stagionale, riconfermandosi un cecchino infallibile. Dall'89' Tupta sv

Laribi 5,5 – Il meno brillante dell’attacco. Parte bene, poi perde lucidità eclissandosi nella ripresa.