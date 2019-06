Le pagelle del Verona - Prodezza di Di Carmine, Zaccagni indemoniato

Verona-Cittadella 3-0

Samuel Di Carmine

© foto di www.imagephotoagency.it

Silvestri 6 – Serra la porta scaligera respingendo con grande sicurezza i pochi pericoli creati dal Cittadella.

Faraoni 6,5 – Serve a Zaccagni un pallone geniale dopo una splendida azione personale. Spinge tanto e ripiega con altrettanta costanza.

Dawidowicz 6,5 – Mette alle strette Moncini, agendo sempre in anticipo. Sempre lucido nella lettura delle situazioni.

Bianchetti 6,5 – Prova di grande solidità del difensore comasco, che non concede nulla agli attaccanti ospiti.

Vitale 7 – Si guadagna un giallo dopo pochi minuti che lo condiziona, ma non fa mancare il suo solito contributo in fase di spinta. Regala a Di Carmine il prezioso assist per il raddoppio.



Zaccagni 7,5 – Assoluto valore aggiunto del Verona. Indemoniato nel primo tempo, quando affonda crea non pochi grattacapi alla retroguardia ospite. Trova poi il gol che sblocca le marcature con un inserimento puntuale.

Gustafson 6 – Più attento a limitare il proprio dirimpettaio Iori, ma le sue aperture aiutano a dare la giusta ampiezza alla manovra scaligera. dal 76' Munari 6 - Ci mette la giusta grinta nel finale per blindare il successo.

Henderson 6 – Accompagna sempre la manovra con i suoi movimenti senza palla, anche se non riesce ad arrivare quasi mai alla conclusione. Dal 66' Pazzini 6,5 - Il suo ingresso si rivela decisivo. Il centravanti gialloblù apre spazi con la sua fisicità mandando a nozze i compagni e si traveste da assist-man quando serve a Laribi la palla del 3-0.

Laribi 7 - Le sue accelerazioni fendono come lama nel burro la difesa del Cittadella. A tratti scatenato, crea sempre superiorità con le sue giocate. Cala il sipario sul match siglando il terzo gol.

Di Carmine 8 - La sua prodezza assoluta per il raddoppio vale da sola il prezzo del biglietto. Un colpo di tacco geniale che regala la massima serie al Verona. Decisivo.

Di Gaudio 5,5 - Nel primo tempo sfiora per due volta il gol, difettando però in precisione dinanzi a Paleari. Ci mette tanto sacrificio, ma non è al meglio e si vede. Dal 57’ Matos 5,5 - Il suo ingresso non sortisce gli effetti sperati. Gioca diversi palloni con superficialità e non riesce mai a pungere.