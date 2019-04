Le pagelle del Verona - Silvestri limita i danni, poche sufficienze

Risultato finale: Palermo-Verona 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Silvestri 7 - Se il Palermo non dilaga nella ripresa è solo grazie ai suoi interventi su Haas e Moreo. Incolpevole sul gol dei rosanero.

Bianchetti 5 - Dalla sua parte Aleesami spinge molto e lo manda sempre in difficoltà. Non riesce mai ad arginare il suo diretto avversario.

Dawidowicz 5,5 - Primo tempo positivo, nella ripresa però la forza del Palermo lo fa andare più in difficoltà

Empereur 5,5 - Al primo errore di posizione il Palermo lo punisce: errata la sua scalata che porta al gol di Nestorovski.

Balkovec 5,5 - Poche sortite offensive, non chiude su Nestorovski in occasione del gol del vantaggio rosanero.

Faraoni 6 - L’uomo più pericoloso dei suoi, cerca spesso la conclusione. La potenza fisica del centrocampo del Palermo lo mette più in difficoltà (Dal 55’ Henderson 5,5 - Prova a dare fisicità alla mediana ma non riesce a fermare le azioni rosanero)

Gustafson 5 - La fisicità del Palermo lo mette un po’ in difficoltà, perde il duello con Jajalo che gode di troppa libertà.

Zaccagni 5,5 - Prova gli inserimenti verso l’area avversaria ma quando calcia non è preciso e dovere. Può comunque fare di più.

Lee 5 - Dopo una partenza a razzo, cala vistosamente facendosi vedere poco o niente dalle parti di Brignoli.

Di Carmine 5 - Pronti via ed è protagonista di un giallo in area di rigore anche se poteva calciare verso Brignoli. Col passare dei minuti i palloni non arrivano più (Dal 68’ Pazzini 5,5 - Neanche trenta secondi dal suo ingresso finisce sul taccuino di Giua, non gli arrivano i suggerimenti giusti per colpire).

Di Gaudio 5 - Prova a dialogare con le punte ma i suggerimenti non hanno la giusta precisione. Si divora la palla del pareggio nella ripresa (Dall’80’ Matos sv).