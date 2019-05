Le pagelle del Verona - Vitale sugli scudi, male il centrocampo

Cittadella-Verona 2-0

Luigi Vitale

Silvestri 6 - Poche volte chiamato in causa, risponde sempre presente. Può poco o nulla sui due gol, quando la difesa lascia colpevolmente solo Diaw.

Faraoni 5,5 - A tratti in difficoltà sulle incursioni di Rizzo, se la cava di mestiere. Modesto il suo apporto alla manovra offensiva, in cui si limita a scodellare in area alcuni cross senza grossa convinzione.



Dawidowicz 6 - Costringe Moncini a giocare spalle alla porta. Sempre in anticipo sulle palle alte.

Empereur 5,5 - In leggero ritardo su Diaw in occasione del vantaggio. Per il resto ingaggia tanti duelli fisici con gli attaccanti granata concedento tutto sommato poco.

Vitale 6,5 - Per lunghi tratti l'uomo più pericoloso del Verona, con le sue scorribande sulla corsia mancina. Tanti i cross telecomandati sul secondo palo, ma i compagni non ne approfittano.

Henderson 5,5 - Lo scozzese si propone meno del solito, non riuscendo a trovare i giusti corridoi per i suoi inserimenti senza palla. Si limita al compitino. Dall 84' Di Gaudio sv



Gustafson 5,5 - Su di lui i centrocampisti granata vanno in pressing continuo specialmente nella prima fase. Tuttavia quando il Cittadella si abbassa eccessivamente lasciandolo più libero di impostare non riesce mai a velocizzare la manovra.

Colombatto 5,5 - L'argentino gioca pochi palloni e non riuscendo a portare le necessarie minacce alla retroguardia granata. Sfiora il gol con uno dei pochi inserimenti in area, ma trova un super Paleari sulla sua strada.

Matos 5,5 - Fatica a crearsi spazi sulla destra, dove Rizzo fa buona guardia. Pochi i guizzi degni di nota. Paleari gli nega la gioia del gol respingendo col ginocchio la sua conclusione a botta sicura.

Di Carmine 5,5 - Isolato per lunghi tratti del match, non riesce mai a graffiare. Inizialmente tiene in apprensione i due centrali del Cittadella, attaccando sempre il primo palo, ma col passare dei minuti viene stretto nella morsa della retroguardia granata. Dal 76' Pazzini 6 - Dimostra tutta la sua qualità sfiorando subito il pareggio con una fantastica girata in area. Anche qui, però, Paleari cala la saracinesca mandando contro la traversa.

Laribi 6,5 - Le sue accelerazioni sono una minaccia costante per il Cittadella, ma spesso si ritrova a dover fare tutto da solo trovando scarso supporto da parte delle mezzala. Fa tremare il palo della porta di Paleari con un siluro dalla distanza che avrebbe meritato maggiore fortuna. Dal 73' Lee 6 - Entra col giusto brio, chiamando subito in causa Paleari con un diagonale ravvicinato.