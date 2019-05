Le pagelle dell'Ascoli - Addae, gol e applausi. Ciciretti non punge

Risultato finale: Ascoli-Palermo 1-2

Lanni 6,5 - Incassa due reti ma nell'ultima partita al Del Duca lascia una bella cartolina, da grande portiere infatti la parata sul destro ravvicinato di Moreo. Buona prestazione la sua.

Laverone 5 - Abbastanza timido e meno intraprendente rispetto al solito, spinge poco lungo la corsia di destra. Subisce la spinta di Mazzotta che trova diverso spazio per affondare. Si dimentica di Moreo sul primo gol.

Padella 5,5 - Qualche piccolo grattacapo in più rispetto al compagno di reparto per il capitano dell'Ascoli, soffre in alcune occasioni la fisicità di Moreo. Nel finale si apre troppo sul filtrante di Jajalo con Haas che ne approfitta.

Valentini 6 - Nel primo tempo non si fa praticamente mai sorprendere da Puscas, marca da vicino l'attaccante del Palermo. Prestazione sufficiente per l'argentino che si disimpegna abbastanza bene.

D'Elia 5 - Il Palermo predilige attaccare lungo la corsia opposta, il diretto avversario Szyminski non è propriamente un terzino di spinta e l'ex Bari non soffre in fase difensiva. Nel secondo tempo la musica cambia e dalla sua corsia nasce la rete del momentaneo vantaggio rosanero.

Addae 6,5 - Fisicità e tanta lotta per il centrocampo dei padroni di casa, a volta pecca di nervosismo ma la prestazione c'è. Dà quantità al reparto centrale della squadra di Vivarini, nella ripresa ci mette la zampata vincente per rimettere il punteggio momentaneamente in parità. Standing ovation al momento del cambio. (Dal 78' Frattesi sv).

Casarini 6 - Sicuramente il più in sofferenza del centrocampo bianconero per buona parte di gara, deve fronteggiare Trajkovski e non è un compito semplicissimo. Cresce con il passare dei minuti della ripresa, firma l'assist per Addae.

Cavion 6 - Un cliente scomodo per gli avversari, morde le caviglie e con il suo dinamismo mette in difficoltà la difesa del Palermo quando si inserisce. L'ex Cremonese non molla un centimetro.

Ciciretti 5 - Abbastanza fuori dalla manovra dell'Ascoli, qualche giocata sparuta. Pericoloso soltanto quando disegna qualche tracciante con il mancino, per il resto si vede pochissimo.

Ardemagni 6 - Mai pericoloso sotto porta ma generoso come pochi, l'ex attaccante di Modena e Avellino battaglia e sgomita con i centrali del Palermo. Finisce per essere un bel duello quello con Rajkovic.

Chajia 6 - L'uomo che prova a far cambiare marcia all'Ascoli, specie dopo la metà del primo tempo. Un destro temibile dalla distanza, una serie di giocate interessanti. Nella ripresa cala fisicamente. (Dal 88' Coly sv).