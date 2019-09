Le pagelle dell'Ascoli - Ardemagni e Da Cruz sugli scudi, Leali c'è

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leali 6- E' una sicurezza per l'Ascoli, anche in una serata in cui è stato impegnato poco dagli avversari. Per Paolo Zanetti, tecnico dei marchigiani, sarà sempre più difficile scegliere il titolare tra lui e Lanni, un altro grandissimo portiere.

Pucino 6.5 - L'uomo in più della difesa bianconera, non è un caso che sia stato tra i più impiegati in questo inizio di stagione. Fa tutto bene, anche in questo caso però va sottolineato che lo Spezia non ha fatto nulla per impensierirlo.

Brosco 6.5 - Centrale di tutto rispetto. Fa il suo compito come richiesto dall'allenatore, eccedendo forse qualche volta in cose troppo grandi rispetto alle sue reali potenzialità.

Gravillon 6 - Buoni i primi 80', poi riceve un cartellino giallo e comincia a mettere in mostra un eccesso di nervosismo che, sul 3-0, appare abbastanza ingiustificato.

D'Elia 6.5 - Una spina nel fianco per i giocatori dello Spezia, corre tantissimo per tutto l'arco della partita e spesso riesce a far partire, dai suoi piedi, cross molto interessanti per i compagni di squadra.

Gerbo 6.5 - Cerca sempre di prendere l'iniziativa, non eccelle ma allo stesso tempo non delude. Prestazione sufficiente.

Piccinocchi 6 - Chiamato in causa un po' a sorpresa, si vede poco ma il suo apporto si sente nel momento del bisogno. Con tre partite nel giro di una settimana, era inevitabile che venisse schierato al posto di Petrucci.

Padoin 6 - Fa valere l'esperienza, fulcro del gioco dell'Ascoli dotato, fra l'altro, di tantissima umiltà. Un personaggio che non può far altro che bene ad una delle squadre candidate alla promozione in Serie A. (dall'82' Brlek s.v.)

Ninkovic 7 - Molto bravo dal dischetto dopo appena quattro giri d'orologio, firma un gol che consentirà poi all'Ascoli di dominare in lungo e in largo. (dal 72' Chajia s.v.)

Ardemagni 7.5 - Si procura il fallo da rigore, mettendoci tutta l'esperienza possibile visto il contatto apparentemente lieve con Ramos. Mette a segno la rete del definitivo 3-0 e si prende la standing ovation. Fascia da capitano? Meritatissima. (dal 63' Rosseti 6 - Trenta minuti di buona qualità, nei quali sfiora anche il gol)

Da Cruz 7.5 - Veramente positiva anche la prova del calciatore di proprietà del Parma, che molto probabilmente se lo riprenderà al termine della stagione. Avrà ancora tempo, comunque, per ritagliarsi grosse soddisfazioni in cadetteria. Quest'oggi un gran gol (pallonetto su assist di Ardemagni) e tantissime buone cose fatte vedere nel corso dei novanta minuti.