Le pagelle dell'Ascoli - Ardemagni fa 9 su 9, Frattesi brilla

Cittadella-Ascoli 2-2

Lanni 6,5 - Subisce due gol con l'avversario che gli si presenta a tu per tu nell'area piccola: avrebbe potuto fare bene poco. Salva però l'Ascoli in almeno altre 3-4 circostanze: decisivo il suo intervento sulla linea di porta dopo una deviazione di Frare su mischia da angolo.

Andreoni 5,5 - Ha un brutto cliente sulla propria fascia, Benedetti, che gli fa vivere una domenica molto intensa e difficile.

Brosco 5,5 - Sul gioco aereo domina, ma soffre la rapidità degli attaccanti del Cittadella. Male sul gol di Panico dell'1-2 momentaneo.

Valentini 7 - Nel primo tempo si immola, con il corpo, e impedisce a Moncini di segnare il più facile dei tap-in a due metri dalla porta. Firma poi il vantaggio dell'Ascoli con un bellissimo colpo di testa.

Rubin 6 - Sulla traversa di Panico è posizionato male, troppo in avanti. La sua prestazione è comunque positiva e sfiora il gol, a fine primo tempo, con un insidioso tiro da fuori area.

Cavion 6 - Suo l'assist per il momentaneo 0-2 di Ardemagni.

Troiano 6 - Dà equilibrio alla squadra. Bene nel primo tempo, cala fisicamente nella ripresa (dal 75' Casarini s.v.)

Frattesi 7,5 - Un talento indiscusso che brilla anche oggi. Ha gamba tanto che in velocità supera sempre il suo diretto avversario e inoltre ha il tempo dell'inserimento, fondamentale per un intermedio: le prime due occasioni dell'Ascoli nascono da due suoi colpi di testa in area. Sfiora anche l'eurogol - sullo 0-0 - con un tiro a giro col destro (dall'87' Ngombo s.v.)

Ciciretti 6 - Che abbia una qualità superiore, è indiscutibile. Fisicamente però non sembra essere al top e col passare dei minuti si vede sempre di meno. Però mette lo zampino sul primo gol di Valentini, disegnando su punizione una traiettoria perfetta per il suo compagno.

Rosseti 6 - Fa tanto lavoro sporco. Intelligente il velo per liberare Ardemagni sullo 0-2.

Ardemagni 7 - Nove centri su nove incroci contro il Cittadella. Il numero 32 bianconero colpisce ancora la sua ex squadra, che diventa la sua vittima preferita. Oltre al gol, tanto sacrificio e movimento per aiutare la squadra (dal 61' Ninkovic 5,5 - Non entra col piglio giusto.)