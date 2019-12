Le pagelle dell'Ascoli - Ardemagni gara a due volti, Scamacca efficace

Risultato finale: Ascoli-Cittadella 1-0.

Leali 6,5 - Importantissima la parata bassa nel primo tempo che impedisce a Diaw di portare avanti il Cittadella. Per il resto è ordinaria amministrazione.

Padoin 6 - Gioca per necessità sulla fascia destra, ed è autore di alcune iniziative interessanti con lanci lunghi a cercare gli attaccanti.

Gravillon 6,5 - Grande personalità ed efficacia nel controllare il pericoloso Diaw, non teme i duelli fisici ma gioca con intelligenza.

Brosco 6 - Meno in evidenza rispetto al compagno, è comunque attento nel limitare i pericoli al centro dell'area ascolana.

D'Elia 6 - Si trova spesso a tu per tu con l'estroso Vita, ma raramente gli concede spazi per attaccare verso la porta.

Cavion 6 - Non si distingue particolarmente, ma è autore di qualche cross interessante, soprattutto nel secondo tempo.

Troiano 6,5 - In un primo tempo dove il Cittadella fa sentire il proprio pressing, si occupa principalmente di spezzare la manovra avversaria. Nella ripresa riesce ad esprimersi anche in termini di costruzione.

Brlek 6 - Poco incisivo in attacco, si fa sentire maggiormente quando si tratta di coprire.

Ninković 6,5 - Agisce principalmente largo sulla sinistra, mettendo spesso in difficoltà gli esterni del Cittadella con la sua velocità. Dal 49' s.t.: Valentini n.g. - Entra per blindare il risultato nei minuti finali.

Ardemagni 6,5 - Lotta senza risparmiarsi, in particolare contro Frare, ma in termini di pericolosità offensiva nel primo tempo non lascia il segno. Tutt'altra storia nella ripresa, con la sponda per il vantaggio di Scamacca e tanto lavoro a servizio della squadra. Dal 43' s.t.: Piccinocchi n.g. - Solo una manciata di minuti nel finale.

Scamacca 7 - Il suo destro preciso sulla sponda di Ardemagni regala la vittoria all'Ascoli. E' uno dei giocatori che cambiano volto nel secondo tempo, facendosi trovare di più quando si tratta di aggredire gli spazi concessi dal Cittadella. Dal 31' s.t.: Beretta 6,5 - Entra con il piglio giusto e mette subito in difficoltà gli avversari con un rasoterra che per poco non vale il 2-0.