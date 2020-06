Le pagelle dell'Ascoli - Attacco spuntato, Andreoni spinge

Risultato finale: Ascoli-Perugia 0-1

Leali 6 - Può poco sul gol, per il resto nessuna macchia sulla gara.

Andreoni 6 - Generoso, spinge appena può, ma non basta per cambiare le sorti della gara.

Brosco 6 - Primo tempo positivo, diversi interventi risolutivi, cala nella seconda parte fino al cambio. (dal 75' Gravillon s.v. - )

Ranieri 6 - Deve fronteggiare più di un attacco avversario, prestazione sufficiente.

Sernicola 6 - Si proietta in avanti, spinge con discreta continuità.

Cavion 6 - Quantità e qualità a centrocampo. Fronteggia con vigore i calciatori avversari, ma non basta.

Troiano 5.5 - Bloccato in fase difensiva, non riesce ad essere incisivo in fase offensiva. (dal 60' Eramo 5.5 - Non cambia molto.)

Brlek 6 - Appena sufficiente la sua prova, ci prova, ma senza esito. (dall'85' D'Agostino s.v.- )

Morosini 5.5 - Più di un grattacapo alla difesa avversaria, corsa e cross, cala alla distanza.

Scamacca 5.5 - Ha un'occasione per segnare, ma la sbaglia, perdonando la sbavatura avversaria.

Ninkovic 5.5 - Non riesce ad incidere sulla gara, cala progressivamente la sua azione, via nel finale. (dal 75' Trotta s.v. )