Le pagelle dell'Ascoli - Bacci salva tutto, Ninkovic non brilla

Risultato finale: Cosenza-Ascoli 0-0.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Bacci 7 - Si inventa un mezzo miracolo su Baclet, annullando completamente la palla gol. Sempre attento, nel secondo tempo subisce pochissimi tiri verso lo specchio della porta.

Laverone 6.5 - Uno dei più propositivi in campo, quando si alza crea sempre problemi. Bene anche in fase difensiva, dove concede poco e nulla.

Valentini 6.5 - Soltanto un super intervento di Corsi gli nega la gioia del gol. Anche in difesa non sbaglia nulla, chiudendo tutte le linee di passaggio e gestendo molto bene tutta la linea.

Brosco 6 - Normale amministrazione per il centrale difensivo, bene anche sui palloni alti. Manca in zona gol, ma non gli si possono chiedere sempre gli straordinari.

Cavion 6 - Gioca in un ruolo diverso dal suo e si vede. Ma nonostante tutto si difende bene e cerca anche di affondare sulla corsia di sinistra.

Frattesi 6.5 - Nel primo tempo si vede poco, nella ripresa Vivarini gli concede più spazio e diventa imprendibile: inserimenti e tiri in porta, il Cosenza soffre troppo le sue giocate. (Dall'85' Baldini s.v.).

Troiano 5.5 - Qualche errore di troppo, soprattutto nella prima metà di gioco. Mancano le sue verticalizzazioni, poco preciso anche in fase di impostazione.

Casarini 6 - Va a corrente alternata, in alcuni casi va in difficoltà. Quando trova spazio e prova ad inserirsi come gli chiede il suo allenatore diventa anche pericoloso.

Ninković 5.5 - Non brilla come dovrebbe, si vede soltanto sui calci piazzati. Un giocatore del suo valore deve assolutamente alzare l'asticella. (Dall'88' Padella s.v.).

Beretta 6 - Fa un buon lavoro di sacrificio, andando a prendere molti palloni sporchi. Soprattutto a molti metri dalla porta. Purtroppo questo tipo di lavoro toglie lucidità.

Ngombo 5.5 - Non riesce a sfruttare le sue qualità e non trova mai gli spazi per poter tentare le accelerazioni. (Dal 70' Rosseti 6 - Buon impatto sul match, ha subito due buone occasioni da gol).