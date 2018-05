Le pagelle dell'Ascoli - Baldini bravo e sfortunato, inesauribile Pinto

Risultato finale: Pescara-Ascoli 0-1

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Agazzi 6 - Viene chiamato all'intervento soltanto sul tiro dalla distanza di Machin, per il resto ordinaria amministrazione senza grossi patemi d'animo.

De Santis 6,5 - Fa svettare Pettinari soltanto in un'unica occasione, per il resto il suo lavoro è perfetto chiudendo tutti gli spazi agli avanti del Pescara.

Gigliotti 6,5 - Guida la retroguardia dell'Ascoli con calma ed efficacia, fa valere anche il suo fisico chiudendo lo specchio della porta a Mancuso sul finale di prima frazione.

Cherubin 6 - Un inizio non dei migliori per l'esperto centrale ex Bologna, qualche errore in fase di impostazione che fa infuriare Cosmi. Cresce poi con il passare dei minuti.

Mogos 6 - Prezioso nel finale quando il Pescara prova a spingere, spinge meno rispetto al solito visto che l'Ascoli spinge prevalentemente sulla corsia opposta.

Bianchi 6,5 - Prende il tempo in maniera perfetta a Crescenzi e manda alle spalle di Fiorillo, soprattutto nel primo tempo è inesauribile in fase di recupero palla. (Dal 60' Buzzegoli 6 - Entra subito bene in partita, si vede chiudere lo specchio della porta per ben due volte dai grandi interventi di Fiorillo).

Addae 6 - Serve qualche richiamo dei compagni in avvio di partita dopo una serie di semplici appoggi errati, bene invece nella seconda frazione.

Baldini 6,5 - La fortuna gli gira le spalle all'Adriatico, svolge con i fiocchi il ruolo di mezz'ala poi calcia due volte in porta trovando prima il palo e poi la traversa.

Pinto 7 - Prestazione super per l'esterno mancino dell'Ascoli a tutta fascia. Inesauribile lungo l'out, scodella al centro un gran numero di traversoni pericolosi per la difesa del Pescara. (Dal 83' Mignanelli sv).

Monachello 6 - Si sacrifica molto su tutto il fronte offensivo, trova qualche spazio per colpire ma si vede chiudere lo specchio della porta da Fiorillo. (Dal 46' Rosseti 5,5 - Poteva fare qualcosa in più sul primo colpo di testa della sua partita, poi scivola nel momento di impattare la sfera a porta sguarnita).

Clemenza 7 - Il faro del gioco dell'Ascoli, tutte le azioni migliori nascono dal suo mancino. Nel primo tempo sfiora la grande realizzazione vedendosi sbarrare la porta da un super Fiorillo.