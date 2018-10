Le pagelle dell'Ascoli - Bene Perucchini, l'attacco non brilla

Risultato finale: Livorno-Ascoli 1-0.

© foto di Dario Fico/TuttoNocerina.com

Perucchini 6 - Uno dei migliori in campo, compie diversi interventi importanti. Bene anche in uscita, sta trovando la giusta continuità.

Laverone 5 - Non brilla come lo scorso match, spesso si fa infilare dalle accelerazioni di Fazzi e Rocca. Spesso va in difficoltà.

Valentini 6 - Uno dei migliori in campo, prova a disinnescare l'attacco del Livorno in tutti i modi. Nel finale salva anche su Kozak.

Padella 5.5 - Qualche sbavatura in più rispetto i compagni di reparto, spesso non riesce a tenere Diamanti e gli inserimenti dei centrocampisti.

D'Elia 5.5 - Anche lui non spinge moltissimo sulla corsia di competenza, gli attaccanti ne risentono. Neanche nel secondo tempo riesce ad affondare.

Casarini 5.5 - Quando la mediana del Livorno alza i ritmi, lui va in difficoltà. Non è brillante come il match contro il Carpi, non trova mai le giuste misure. (Dal 64' Frattesi 6 - Entra bene in campo e sfiora il gol del pari. Solo l'intervento di Mazzoni gli nega la gioia del gol).

Troiano 6 - Uno dei più pericolosi in campo, prova qualche occasioni inserendosi con i tempi giusti. Ma non riesce a far male al Livorno.

Cavion 6 - Solito sacrificio, su questo non c'è nulla da discutere. Ma spesso gira a vuoto e predica nel deserto, la sensazione è la mancanza di comunicazione tra i reparti. (Dall'80' Baldini s.v.).

Ninković 6.5 - Uno dei più pericolosi, il piede sulle punizioni c'è ma non è preciso quanto basta. Prova in tutti i modi ad accendere gli attaccanti, ma spesso viene accerchiato.

Beretta 5 - Qualche spunto in attacco, ma nulla di più. Non riesce a muoversi con i tempi giusti, gira a vuoto in molte occasioni.

Ganz 5 - Come il compagno di reparto non trova le giuste distanze, la difesa a tre lo ingabbia e lui non riesce più a muoversi. (Dal 58' Rosseti 5.5 - Poco reattivo: lo servono poco e male, ma lui ci mette del suo).