Le pagelle dell'Ascoli - Cavion decide, Ninkovic incanta

Risultato finale: Ascoli-Carpi 1-0.

© foto di Federico Gaetano

Perucchini 6 - Giornata tranquilla per il portiere dell'Ascoli, non subisce moltissimi tiri. Bene anche in uscita, non si fa mai sorprendere.

Laverone 6 - Spinge molto sulla fascia, soprattutto nel secondo tempo. Quando trova spazio prova anche l'affondo in area avversaria.

Brosco 6.5 - Gestisce molto bene le giocate di Mokulu, non lo fa mai girare. Quando può si porta in avanti, come al solito è pericoloso.

Padella 6 - Qualche nervosismo di troppo, soprattutto nel finale. Gioca comunque una buona gara, limitando le imbucate da parte degli ospiti.

D'Elia 6 - Non è molto brillante, soprattutto per via della condizione fisica. Ma comunque limita gli avversari e non lascia spazi.

Casarini 6 - Si inserisce poco, ma comunque mette sempre il piede quando c'è da recuperare palla. Sacrificio e costanza. (Dal 67' Addae 6.5 - La sua fisicità diventa devastante, da quando entra il Carpi non passa più).

Troiano 6 - Bene in entrambe le fasi, soltanto nel primo tempo perde le misure e non trova gli attaccanti. Ma gioca comunque una buonissima gara.

Cavion 7 - È lui il match winner, si inventa un gran destro che fulmina Colombi. Si inserisce benissimo, è l'uomo in più di questo Ascoli.

Ninkovic 6.5 - Gran partita tra le linee non dà mai punti di riferimento. Serve e imbastisce la manovra offensiva, i palloni pericolosi passano tutti dalle sue parti.

Ganz 6 - Si sacrifica molto e sfiora in due occasioni il gol. Non trova la rete, ma si muove molto bene e crea qualche pericolo. (Dall'85' Frattesi s.v.).

Beretta 6 - Come il compagno di reparto, sbaglia pochissimo. Si vede poco in attacco, ma anche per merito dei difensori avversari. (Dal 67' Rosseti 6 - Bene in fase di sacrificio, manca un pochino in attacco).