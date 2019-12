Le pagelle dell'Ascoli - Cavion ultimo a mollare. Male Ninkovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Pordenone-Ascoli 2-1

Leali 5,5 - Può fare meglio soprattutto sul secondo gol del Pordenone. Per il resto i tiri che arrivano non lo spaventano particolarmente.

Padoin 5,5 - Spinge molto soprattutto ad inizio partita. I suoi cross però non trovano mai le punte e alla lunga scompare.

Brosco 6 - Dopo pochi minuti ha una doppia occasione per portare in vantaggio i suoi e sbaglia da due passi. In fase difensiva però è attento e i gol vengono non da suoi errori.

Gravillon 6 - Ad inizio partita appare un po' spaesato e commette un paio di piccoli errori. Poi registra gli attaccanti e regge abbastanza bene gli attaccanti avversari.

D'Elia 5 - Si perde Strizzolo sul secondo gol del Pordenone. In spinta trova qualche buona traccia ma è troppo poco.

Brlek 6 - Uno dei pochi a farsi vedere in fase offensiva, soprattutto ad inizio secondo tempo. Poi Zanetti decide di provare a spingere di piùed inserisce Da Cruz. (dal 50' Da Cruz 6,5 - Nei primi minuti non vede mai il pallone, poi si sposta sulla destra e combina qualche bella giocata. Pregevole quella che porta al gol ospite nel finale. Quantomeno dà un po' di scossa all'Ascoli).

Troiano 5,5 - Chiude un po' in ritardo in occasione del gol di Burrai. A centrocampo lotta e corre ma raramente è decisivo.

Cavion 6,5 - Anche prima del gol mette tanta corsa al servizio dei suoi e si vede un po' dappertutto in campo. Poi non sbaglia davanti a Di Gregorio, anche se il gol arriva troppo tardi per l'Ascoli.

Ninkovic 4,5 - Difficile dare il voto alla prestazione del serbo, perché cerca di farsi vedere con continuità sul fronte offensivo. Sono troppi però gli errori tecnici, e quando il pubblico comincia a fischiarlo si innervosisce anche. Mezzo voto in meno per l'espulsione rimediata appena sostituito. una reazione decisamente esagerata (dal 70' Chajia 6 - Con Da Cruz provano a dare la scossa alla squadra, riuscendoci solo nel finale. Buona personalità comunque nel farsi dare sempre il pallone sui piedi e impostare l'azione offensiva dell'Ascoli).

Scamacca 5,5 - Le qualità ci sono e si vedono, però non basta un tiro nel finale per rimettere in piedi una prestazione opaca. Come per Ardemagni però, le colpe non sono tutte sue.

Ardemagni 5,5 - Si vede solo nei primi minuti con una bella girata di poco fuori. Poi scompare coperto benissimo dai centrali avversari e servito poco e male dai compagni (dal 79' Beretta - s.v.).