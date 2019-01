Le pagelle dell'Ascoli - Che errore Laverone, Frattesi positivo

Risultato finale Ascoli-Perugia 0-3

Bacci 6 - Per tutto il primo tempo fa lo spettatore, neanche un tiro del Perugia con cui sporcarsi i guanti. Nulla può su entrambi i gol del Perugia.

Laverone 5 - L'intervento su Dragomir in area costa il calcio di rigore contro l'Ascoli e il cartellino giallo che gli farà saltare il prossimo match. Una pesante ingenuità.

Brosco 6 - Alza il muro per tutto il primo tempo e lo fa con tenacia. E' l'ultimo a mollare, continuando a lottare su ogni pallone e avversario dalle sue parti.

Valentini 5.5 - Argina Vido nel primo tempo ma va in difficoltà quando entra Han nella ripresa. Si addormenta nel finale e regala a Falzerano il gol del 3-0.

Cavion 5.5 - Parte da terzino sinistro e poi sale a centrocampo, non riesce a esprimersi come sa. Comunque leader, sveglia la squadra dopo il micidiale uno-due subìto.

Frattesi 6 - Sfrutta bene gli inserimenti ed è il più vivace del reparto. Suo l'unico tiro nello specchio del primo tempo, murato da Gabriel. Ci crede fino alla fine.

Casarini 5.5 - Paga l'infortunio di Troiano ed è costretto a giocare centrale anziché da intermedio di destra. Fa il suo in regia, ma gira poco ed è molto falloso.

Addae 5.5 - Inizialmente destinato alla panchina, strappa la maglia da titolare per il forfait di Troiano. Roccioso in mediana, sfortunato nella deviazione che serve Han. (Dal 65' Rosseti 6 - Entra molto bene in partita e sfiora la rete due volte in pochi minuti).

Ninković 6 - Il più imprevedibile e pericoloso dei suoi, soprattutto nel primo tempo quando punta la porta in un paio di occasioni. Cala alla distanza, perdendo sprint.

Beretta 5 - Non è proprio la sua partita, l'attaccante si fa neutralizzare dagli avversari. Non si rende mai pericoloso e non tira mai in porta.(Dall'80' Ganz s.v.).

Ciciretti 5.5 - L'attaccante di proprietà del Napoli fa il suo esordio con la maglia dell'Ascoli. Non riesce a trovare il gol, vede la porta con un unico tiro. (Dal 65' D'Elia 6 - Va a piazzarsi sulla corsia sinistra al posto di Cavion per sistemare l'assetto tattico).