Le pagelle dell'Ascoli - Clemenza si mette in proprio, Monachello giù

Risultato finale: Ascoli-Brescia 0-0

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - Le Rondinelle non producono pericoli, lui blinda lo specchio con il minimo sforzo. La serata è però macchiata dalla frenata dei suoi, che costa i play-out alla truppa di Cosmi.

De Santis 6 - Poche noie contro un Brescia più preoccupato a far legna, che a graffiare. S'intende a dovere con i compagni di ventura e disinnesca agevolmente i break avversari nelle zone di competenza. Caracciolo è osso duro, ma non lo pungola. (Dal 74' Kanouté 6 - Partecipa anche lui al finale arrembante).

Gigliotti 6 - Analogamente a De Santis e Cherubin, i movimenti sono armonici e i rammendi puntuali. Perde di rado i duelli individuali in cui è coinvolto. Avanza il raggio d'azione nei secondi quarantacinque, per assecondare il forcing dei compagni.

Cherubin 6 - Squadre corte e linee intasate in un primo tempo chiuso che, inevitabilmente, agevola i suoi oneri in copertura. Diligente e mai stuzzicato. Deve arrendersi ad un colpo alla schiena rimediato in uno scontro con Martinelli. (Dal 45' Padella 6 - Attenzione ok, zero scivoloni).

Mogos 5,5 - Esordisce con un destro squillante che s'infrange sulla barriera sapientemente imbastita da Minelli. Non mostra il fianco a Longhi, anche se alla distanza cala vistosamente.

D'Urso 5 - Pare ingabbiato sul centro-destra e non ispira. In palleggio non è coinvolto, qualche colpo proibito di troppo che rischia di pagare con la sanzione. Leggero, in entrambe le fasi.

Addae 5,5 - Il solito filtro in mezzo al campo, anche se si prende qualche pausa di troppo. Conclude la prima frazione con il sussulto nervoso punito con un giallo da La Penna, si perde dopo l'intervallo.

Baldini 6,5 - La spregiudicatezza non manca, anche quando gli eccessi di prudenza delle due compagini non sembrano offrire sbocchi. Accarezza il vantaggio con un'incornata sventata da Minelli. (Dal 59' Rosseti 5,5 - Ci prova allo scadere, ma non incide).

Pinto 5,5 - Qualche sgambata che non produce pericoli concreti. Prova sistematicamente a scardinare il corridoio mancino, ma i suoi tentativi sono a salve. Copertura agevole contro il timido Coppolaro.

Clemenza 7 - Trascina i compagni e per poco non la risolve. Tanti squilli, il più pregevole al sessantottesimo: guadagna un piazzato e scocca un mancino da distanza siderale che si stampa sulla traversa.

Monachello 5,5 - Lo spirito è quello giusto e quando c'è da far battaglia è una certezza. Assenza tangibile in termini d'incisività: non pizzica Minelli e fatica a scaldare l'asse con Clemenza, che si mette in proprio.