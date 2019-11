Le pagelle dell'Ascoli - Da Cruz decisivo, pessimo Ninkovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leali 6,5 - Una certezza. Portiere di categoria superiore, sicuro negli interventi e abile coi piedi.

Pucino 6,5 - Terzino, con piedi da regista. Da urlo il filtrante con cui serve Da Cruz nel secondo tempo per l'occasione di Ninkovic. Abile anche in copertura.

Brosco 6,5 - Grande certezza, roccia al centro della difesa. Pericoloso anche sui piazzati.

Gravillon 5,5 - Un po' troppo incerto oggi. Perde più volte la posizione e disimpegna a volte troppo frettolosamente.

D'Elia 6 - Gara senza infamia e senza lode da parte del terzino ex Vicenza. Spinge meno di Pucino, ma si fa comunque vedere anche in avanti e dal suo cross nasce il calcio di rigore per i bianconeri.

Brlek 6,5 - Gran lavoro sia in impostazione che in fase offensiva. Bel piede e molta sostanza.

Piccinocchi 5,5 - Spicca un po' meno rispetto ai compagni di reparto, e con qualche errore di troppo non riesce a strappare la sufficienza.

Cavion 6,5 - Grande qualità, è lui a procurarsi il rigore con un gran bell'inserimento. Ottima prova dell'ex Cremonese.



Ninkovic 4 - La reazione sul rigore battuto da Da Cruz è da censurare. La gara giocata, poi, non era stata eccezionale. Doveva battere lui il penalty, ma in un momento del genere tutto bisognava fare meno che litigare con il compagno e chiedere un cambio alquanto capriccioso.

Dal 72' Chajia 5,5 - Non si accende, a causa del poco tempo a disposizione, ma di certo si rende più propositivo di chi lo aveva preceduto nel ruolo di trequartista.

Da Cruz 7 - La sblocca con un gran rigore, ed è anche l'uomo più pericoloso dei ducali. Qualità superiore, quella dell'ex Parma.

Dall'85' Petrucci sv

Ardemagni 5,5 - Da veterano del campionato prova a sbloccare la gara con una gran rovesciata nel primo tempo. I suoi, però, si sono accesi quando lui non era più in campo.

Dal 55' Scamacca 5,5 - Non si fa vedere poi tanto il talentino ex Sassuolo, mai pericoloso dalle parti di Lezzerini.