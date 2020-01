Le pagelle dell'Ascoli - Da Cruz litiga con i tifosi. Male il centrocampo

© foto di Andrea Rosito

Risultato finale: Trapani-Ascoli 3-1

Leali 6 - Sostanzialmente incolpevole su tutti e tre i gol, arrivati o da conclusioni ravvicinate o grazie al grande colpo di testa di Pettinari. Per il resto ferma le poche altre conclusioni del Trapani.

Gerbo 5,5 - Adattato a terzino, è costretto a giocare praticamente l'intero match con la pressione dell'ammonizione. Viene graziato dall'arbitro che ammonisce Biabiany su un suo intervento dubbio, poi scompare.

Gravillon 6 - Fa sentire spesso la sua presenza, soprattutto nel primo tempo quando tiene in piedi la difesa dell'Ascoli sulle folate offensive avversarie.

Valentini 5 - Viene anticipato da Pettinari in occasione del gol del 2-1 e soffre particolarmente le ripartenze avversarie.

Padoin 6 - Partita piuttosto ordinata, pur senza squilli.

Cavion 5,5 - Tanta corsa e grinta ma non bastano. Finisce per essere spesso superato dagli avversari e sbaglia anche qualche passaggio di troppo.

Piccinocchi 5 - Il centrocampo dell'Ascoli soffre e non poco quello del Trapani, anche e soprattutto perché lui non dà il ritmo giusto (dal 67' Beretta 5,5 - Sbaglia quei due palloni che riesce a procurarsi).

Brlek 5 - Prestazione impalpabile del croato, che si limita a qualche passaggio semplice e non entra mai nel vivo dell'azione (dall'87' Costa Pinto - s.v.).

Morosini 6,5 - Realizza un bel gol alla prima in maglia Ascoli. Poi sprofonda anche lui nell'oblio della squadra di Zanetti (dall'83' Matos - s.v.)

Da Cruz 5 - Ci prova spesso con dribbling e velocità, risultando spesso tra i più pericolosi dei suoi. L'espulsione finale con annesso litigio con la Curva dei propri tifosi però è un episodio da cancellare.

Scamacca 5,5 - Lui come Da Cruz danno l'impressione di poter fare di più. Un paio di accelerazioni non sono abbastanza per uno dei talenti più vividi dell'Ascoli, tanto più oggi che la squadra era in emergenza.