Le pagelle dell'Ascoli- Da Cruz super, Leali saracinesca

Nicola Leali

© foto di Federico Gaetano

Leali 8: non inganni il risultato finale. Senza il suo portiere l'Ascoli avrebbe chiuso il primo tempo con un passivo di almeno due reti. Prodigioso su Canotto e Tonucci.

Pucino 7- la rapidità degli esterni stabiesi poteva creare qualche difficoltà, dopo pochi minuti prende le misure e giganteggia. Bellissimo il gol su punizione, la specialità della casa.

Gravillon 6,5- bravissimo a non farsi condizionare dall'ammonizione rimediata in avvio. Di testa insuperabile, nel complesso una buona partita.

Brosco 6,5- solita gara di grande attenzione, sempre pericolose le sue sortite offensive su palla inattiva.

Padoin 6,5- in avvio sembra soffrire sintetico, caldo e rapidità avversaria. Con esperienza si riprende subito e ci mette tanta sostanza. Sempre concreto e mai fuori posto.

Piccinocchi 6- fa fatica ad entrare in gara, il mister si arrabbia per i mancati inserimenti senza palla sui quali lavora in modo maniacale. Merita la sufficienza per qualche assist davvero interessante (dal 24'st Troiano 6- l'esperienza che serve quando la Juve Stabia assedia. Mette ordine e conferisce sicurezza ai più giovani).

Petrucci 6- sui suoi piedi le uniche due occasioni marchigiane del primo tempo ( dal 6'st Gerbo 7- il suo ingresso è stato determinante. Sfiora l'eurogol con un missile da 25 metri).

Cavion 6- osservato speciale, guadagna due ammonizioni a favore facendo respirare la squadra. Non si vede moltissimo in attacco, ma quando lo fa è sempre incisivo e imprevedibile.

Chaija 7- per buona parte della gara i diretti marcatori lo contengono bene, prima di essere sostituito tira fuori dal cilindro la rete della sicurezza che permette all'Ascoli di vivere un finale senza patemi d'animo. (dal 37'st Ardemagni 7- classico esempio di leader che sa aspettare il suo momento. Entra, segna un rigore e fa salire la squadra).

Ninkovic 6,5- il palo della porta sta ancora tremando, il suo missile meritava miglior sorte. Conquista il rigore dell'1-4.

Da Cruz 8,5- basta lui per mettere in crisi la difesa della Juve Stabia. Prove generali nel primo tempo con qualche accelerazione strepitosa, nella ripresa si prende la scenda con una splendida doppietta. Devastante.