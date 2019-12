Le pagelle dell'Ascoli - Difesa horror, si salvano Ardemagni e Cavion

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Leali 5 - Non ha colpe particolari sulle quattro reti subite, anzi evita il peggio con due parate importanti.

Padoin 5 - Gli esterni del Benevento sono devastanti e, a parte i primi 20 minuti, lo costringono a restare basso. Sparisce progressivamente nella ripresa e fornisce una prova negativa insieme a tutti i compagni di reparto.

Gravillon 4,5 - Pronti, via e per tre volte va a terra sulle giocate dei calciatori del Benevento. Prova a riscattarsi con un buon salvataggio di testa su Coda, ma a lungo andare sbaglia tutto quello che può sbagliare regalando una infinità di palloni all’avversario. Meritava il rosso per un’entrata durissima su Maggio.

Brosco 5 - Fino a quando la squadra regge è forse il meno peggio del pacchetto arretrato, in avvio ci mette il corpo e forse una mano per evitare lo svantaggio. Perde Tuia in occasione del primo gol.

Andreoni 4,5 - Spinta costante sulla fascia, ci prova continuamente con cross dalla trequarti che non trovano adeguata assistenza. Mezzo voto in meno per l’espulsione.

Cavion 6 - Canta e porta la croce, purtroppo per lui predica nel deserto. Tanta qualità, ma anche una scarsa presenza in zona gol contrariamente a quanto chiede l’allenatore.

Petrucci 5 - Non si vede praticamente mai, appare troppo timido rispetto allo strapotere dei centrocampisti del Benevento. (Dal 25’st Troiano 5 - Entra per dare equilibrio alla squadra, i risultati sono negativi).

Gerbo 5 - Fatica ad entrare in gara, complice una collocazione tattica che lo costringe a sacrificarsi in fase di non possesso. Un solo lancio degno di nota e tanti errori.

Brlek 4,5 - Deve agire tra le linee per tenere bassi Viola e Schiattarella e favorire i movimenti delle punte e dei centrocampisti, missione tuttavia fallita. Fa confusione, sbatte su un autentico muro e lascia il campo dopo una prova anonima. (Dal 15’ st Scamacca 6 - Entra nel momento peggiore in assoluto, ha il merito di provarci due volte ben destreggiandosi tra i difensori locali).

Da Cruz 4,5 - Nelle grandi occasioni si perde, diventa timido e a tratti irritante. Sempre in ritardo sugli assist dei compagni, mai efficace nell'uno contro uno. (Dal 30'st Rosseti sv).

Ardemagni 6 - Ci prova fino alla fine, con la grinta di un vero capitano. Sullo 0-0 ha la palla del vantaggio, Montipò gli dice di no. Anche sul 2-0 non si arrende e cerca il jolly di testa senza inquadrare il bersaglio.