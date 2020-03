Le pagelle dell'Ascoli - difesa horror, Trotta sciupa

Un brutto Ascoli incappa nell’ennesima sconfitta esterna, perdendo per 3-0 in casa della Virtus Entella con un avvio di gara da cancellare.

Leali 5,5: vede insaccarsi tre palloni nei primi 23 minuti anche a causa di una difesa che non lo copre a dovere. Per poco non para il rigore di De Luca, evita in diverse occasioni il quarto gol.

Andreoni 5: naufraga al pari di tutta la difesa.

Gravillon 4,5: l’area piccola dell’Ascoli non è affatto una no-flying area ed i centrali sono i primi responsabili. Nervoso e impreciso, lontano dalla sufficienza.

Valentini 4: Copia e incolla del giudizio di Gravillon con l’aggravante dell’ingenuità in occasione del rigore su De Luca. Rischia il rosso per un contatto con Settembrini nel finale. Preoccupante l’immobilismo sulle palle inattive.

Sernicola 5: sul suo lato Settembrini fa il bello ed il cattivo tempo. Risulta pericoloso in occasione di un corner che poteva riaprire il match.

Brlek 5: si vede poco, il centrocampo dell’Ascoli si sfilaccia troppo presto. Dal 10’ st Pinto 5,5: entra a situazione ampiamente compromessa.

Cavion 5,5: la voglia di attaccare e riscattare le ultime prove tira un brutto scherzo, perché dopo 15 minuti l’Entella va già di contropiede.

Eramo 5,5: amaro il ritorno a Chiavari per il centrocampista. Dal 34’ st Troiano SV: dentro solo per almanacchi e nostalgici.

Morosini 5,5: uno dei più propositivi e volenterosi. Ma oggi di sufficienze in maglia bianconere non se ne vedono. Dal 10’st Scamacca 5,5: con il suo ingresso l’Ascoli aumenta la dose di pericolosità. Offre un bel pallone a Trotta che non lo sfrutta a dovere.

Ninkovic 5,5: non incide e dialoga poco con Trotta. La conferma del pomeriggio negativo a tempo scaduto con l’occasione sfumata a portiere battuto.

Trotta 4: una buona occasione in avvio è recapitata tra le braccia di Contini, prima dell’emorragia di reti liguri. Poco preciso, è clamorosa l’occasione da gol sciupata in contropiede a metà ripresa su assistenza di Scamacca. Stellone non vede ripagata la fiducia per averlo lanciato nell’undici titolare.