Le pagelle dell'Ascoli - Follia di Ganz, Ninkovic incanta

Risultato finale: Ascoli-Salernitana 2-4.

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Milinkovic-Savic 5 - Deve dare più sicurezza in uscita, in un paio di occasioni non riesce a prendere il tempo giusto agli avversari. Sui due calci piazzati che hanno portato ai due gol poteva e doveva fare qualcosa, anche perché con la sua fisicità avrebbe creato incertezze all'attacco ospite.

Laverone 6 - Nel primo tempo non trova molto spazio e soffre, così come tutta la squadra. Nella ripresa è più propositivo e riesce spesso ad andare al cross. (Dall' 87' Chajia s.v.).

Brosco 5 - Errore decisivo sul gol di Calaiò, non è attento come al solito. Si fa perdonare parzialmente servendo la sponda per la rete di Beretta, ma deve fare qualcosa di più.

Padella 4.5 - Partita da matita rossa, troppi errori sui calci piazzati. Troppo nervoso, si vede anche nei singoli atteggiamenti. Nei momenti cruciali non deve perdere assolutamente la calma, rifila spintoni e gomitate inutili.

D'Elia 5.5 - Nel primo tempo manca come tutta la linea difensiva, nella ripresa è più propositivo. Si vede quando prova l'accelerazione che crea il panico nella difesa ospite, ma la sua prestazione rimane sotto la sufficienza.

Frattesi 6 - Nel primo tempo è uno dei migliori e riesce spesso a sovrapporsi. Nella ripresa si vede poco, ma è l'unico che riesce a dare la giusta conitnuità durante tutto il match.

Iniguez 5 - Doveva dare il cambio di passo a tutta la squadra, ma commette soltanto errori. Male in ogni frangente, bocciatura totale dopo 45'. In un match difficile non incide praticamente mai. (Dal 46' Addae 5.5 - Buon impatto sul match, ma quando la sfida prende una piega nervosa si lascia trasportare).

Cavion 5.5 - Quando si inserisce fa sempre male, il problema rimane il numero di volte in cui prova la sortita offensiva. Manca in diverse occasioni e si vede, può e deve fare meglio.

Ninkovic 7 - Una gioia vederlo giocare così. Segna un gol da attaccante di razza, durante tutta la sfida incanta con il pallone tra i piedi e illumina il gioco dei bianconeri. Sfortunato in un paio di occasioni, dove colpisce anche il palo.

Ciciretti 5 - Assente ingiustificato, non riesce in nessun modo a dare quel qualcosa in più nel momento complesso. Deve assolutamente ritrovarsi per diventare protagonista. (Dal 46' Beretta 6.5 - Entra subito e segna il gol che riapre la sfida, è uno dei pochi che lotta fino alla fine).

Ganz 5 - Fino al 78' gioca una buonissima partita, è sfortunato nelle sue conclusioni ma fa molto movimento e cerca sempre la sponda sui rilanci di Milinkovic-Savic. Poi due follie totali: doppio giallo e rosso, con l'Ascoli che rimane in dieci. Inutile dire che il cartellino è la sliding door della sfida.