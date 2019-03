Le pagelle dell'Ascoli - Frattesi corre per tre, Beretta vivace

Risultato finale: Carpi-Ascoli 1-1

Milinkovic-Savic 6 - Subisce una rete ma ha realmente poco da fare, lascia a desiderare in qualche uscita ma senza mai mettere in pericolo la sua porta. Qualche parata e nulla più.

Laverone 6,5 - Senza dubbio il migliore del reparto arretrato dell'Ascoli, suo il pallone spedito in area di rigore dal quale nasce la rete del vantaggio di Ngombo. Tante sgroppate interessanti lungo l'out destro.

Brosco 6 - Uno svarione in avvio di partita, per sua fortuna viene fischiato poi il fallo di Arrighini. Per il resto non demerita, stringe le maglie prima con Quaranta e poi con Addae nonostante l'inizio di ripresa faticoso.

Quaranta 6 - L'unico difensore centrale a disposizione insieme a Brosco, gioca un buon primo tempo prima di accusare un problema fisico. Costretto ad alzare bandiera bianca in avvio di ripresa. (Dal 46' Cavion 5 - Brutto impatto con la partita, si perde Jelenic in più di un'occasione e viene anticipato da Poli nell'occasione del pareggio del Carpi).

D'Elia 5,5 - Non una grandissima prestazione per l'ex terzino del Bari, spesso viene messo in difficoltà lungo la sua zona di competenza dalle discese palla al piede di Mustacchio. Si vede pochissimo in sovrapposizione.

Addae 6 - Come sempre ci mette muscoli e cuore anche in questa partita, nella ripresa per l'uscita di Quaranta viene schierato sulla linea dei difensori facendo la sua onesta partita.

Troiano 6 - Per un tempo è il direttore d'orchestra dell'Ascoli dopo il turno di riposo nell'infrasettimanale, quasi tutti i palloni passano dalla sua gestione. Si abbassa nella ripresa a protezione del reparto difensivo.

Frattesi 6,5 - Tra i più in palla della sfida del Cabassi, ingaggia un grande duello senza esclusione di colpi con Mustacchio. Non demerita nemmeno in fase offensiva, tanti i break interessanti per aprire la difesa avversaria.

Ninkovic 6 - Nel primo tempo prova ad accendersi in più di un'occasione, marcato stretto da Coulibaly in ogni azione. Meno pericoloso del solito ma sempre pericoloso, esce nervoso dopo il cambio. (Dal 60' Ciciretti 6 - Dopo il suo ingresso in campo prova a rendersi pericoloso, sfiora la rete su calcio di punizione ma viene cercato poco dai compagni).

Beretta 6,5 - Solita prestazione di sacrificio nel fare reparto per l'ex attaccante del Foggia, da una sua grande giocata nasce la rete di Ngombo. Tra i migliori in campo anche nei momenti difficili della sfida.

Ngombo 6,5 - Per quaranta minuti di gara non riesce a rendersi pericoloso, nel momento decisivo legge benissimo la giocata di Beretta e con una zampata porta in vantaggio l'Ascoli. Nella ripresa prova a realizzare il raddoppio senza troppa fortuna. (Dal 75' Ganz 4,5 - Non tocca nemmeno un pallone, si rende protagonista di un pestone ai danni di Rolando e si prende il rosso diretto).