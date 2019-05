Le pagelle dell'Ascoli - Ganz ci prova, Ninkovic non convince

Risultato finale: Brescia-Ascoli 1-0

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lanni 6 - Poco può sul gol del Brescia, per il resto è attento per tutti i 90'.

Andreoni 5.5 - Spinge appena può, non sempre lucido in fase difensiva.

Brosco 6 - Qualche scricchiolio soprattutto sui tagli degli attaccanti, ma prova, in sostanza, dignitosa.

Valentini 5.5 - Si fa saltare fin troppo facilmente in più di un'occasione. Potrebbe far meglio.

Rubin 5.5 - Un po' in difficoltà in chiusura, in fase di spinta pochi cross in area.

Addae 6 - Attento, non si risparmia nei contrasti: pimpante nella prima mezz'ora, poi cala come tutta la squadra. (dal 70' Cavion 6 - Tiene botta alla mediana avversaria).

Troiano 6 - Metronomo in mediana: tanti palloni recuperati, velocizza e diminuisce l'intensità del gioco a proprio piacimento. Parte bene, poi si affloscia.

Frattesi 6 - Aiuta in fase offensiva con la solita qualità nel palleggia, sfiora anche il gol, ma senza fortuna.

Ninkovic 5.5 - Pochi guizzi, esce nella ripresa per un pestone: non convince del tutto. (dal 56' Ganz 5.5 - Prova a dare vivacità, conclude in porta, ma non trova il gol.)

Chajia 6 - Nel primo tempo un tiro e pochi lampi. Nella ripresa tocca tanti palloni, ma non riesce a lasciare il segno anche per la condizione fisica non ottimale. (dal 77' Baldini s.v. - )

Ardemagni 5.5 - Fa a sportellate più volte con la difesa del Brescia, ma ne esce sconfitto. Lasciato troppo solo nel primo tempo, la musica cambia di poco nella ripresa.