Le pagelle dell'Ascoli - Ganz MVP oltre il rosso, Troiano delude

Risultato finale Ascoli-Crotone 3-2

Bacci 6 - Davvero ottima la parata sulla conclusione di Nalini, avrebbe potuto far meglio nella ribattuta su Simy. Un buon esordio in Serie B per il portiere.

Laverone 6 - Il voto è una media delle due frazioni di gioco. Nella prima soffre le avanzate di Nalini poi gli prende le misure e cresce con il passare dei minuti. Suo il lancio sul quale si avventa Ganz per il 3-2 finale.

Brosco 7 - Un difensore che vale quanto un attaccante. Ha il merito di riaprire il match, accorciando le distanze. Trova anche il pareggio, ma la rete viene annullata per fuorigioco.

Padella 5.5 - Commette l'errore che lancia Simy verso la rete del vantaggio. Per tutta la gara soffre la fisicità dell'attaccante avversario, che non riesce ad arginare.

De Santis 5.5 - Non è la sua miglior prestazione, il terzino sbaglia tanto, non soltanto in occasione delle reti subite. Costruisce poco e non è preciso in fase difensiva. (Dal 46' Frattesi 6 - Scambia spesso con Cavion e l'asse funziona. Si dimostra molto propositivo).

Addae 6.5 - Una gara coriacea e di iniziativa. A fine primo tempo, colpisce dal limite una traversa che ancora trema, nella ripresa si distingue con due colpi dalla distanza.

Troiano 5 - Lento e totalmente impreciso, non è la partita che ci si aspettava da lui. Non è un caso se, quando esce, cambia la partita. (Dal 46' Casarini 6 - Entra molto bene, si vede che ha voglia di spaccare il mondo. Pressa e morde le caviglie a chi passa dalle sue parti).

Cavion 6 - Da leader scuote la squadra dopo il doppio svantaggio. Mette in mostra la sua duttilità, muovendosi da centrocampista e terzino, non si risparmia mai.

Ninković 6.5 - Cresce alla distanza, dopo un primo tempo non indimenticabile, e confeziona l'assist per la rete di Brosco. Batte tutti i calci piazzati con qualità.

Rosseti 5.5 - Si danna l'anima e si spende al massimo per la squadra, fa tanto movimento e si sacrifica ma non compensa del tutto la mancanza di cattiveria negli ultimi metri. (Dal 75' Ganz 6.5 - Al 95' butta giù lo stadio con la rete della vittoria. Viene espulso per doppia ammonizione, ma esce tra la gloria).

Beretta 6 - Impegna Festa, sfiorando il gol, con un colpo di testa in tuffo nel primo tempo prima di scuotere la traversa. Avrebbe meritato miglior fortuna.