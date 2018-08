Le pagelle dell'Ascoli - L'attacco non ferisce, Brosco risolve

Risultato finale: Ascoli-Cosenza 1-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Perucchini 6 - Un paio di parate importanti nel primo tempo, poi nella ripresa è sopratutto la sua squadra ad attaccare. Si supera su Tutino nel finale.

Padella 6 - Si comporta bene nelle retrovie, di fatto concedendo pochissimo agli avversari.

Brosco 6.5 - E' lui l'eroe della serata, allo scadere firma il gol che rovina la festa al Cosenza e regala una piccola gioia al pubblico di casa. Unica pecca: sul gol di Maniero non è incisivo in chiusura.

Quaranta 6 - Incolpevole sul gol di Maniero. Tiene alta l'attenzione per tutta la partita, senza commettere errori rilevanti.

Kupisz 5.5 - Anche lui si perde Maniero in occasione del gol che porta momentaneamente in vantaggio il Cosenza. (Dal 57' Frattesi 6.5 - Ottimo il suo impatto sulla partita, porta la freschezza che serve).

Baldini 6 - Verticalizza nel tentativo di velocizzare la manovra, i suoi non sempre lo seguono.

Zebli 5.5 - Prima si lascia ammonire in maniera ingenua, in un paio di occasioni rischia di farsi addirittura buttare fuori.

Cavion 6 - Accompagna la manovra offensiva, appoggia per i compagni che in avanti non sfruttano.

D'Elia 6 - Dal suo lato non trova la giusta spinta, e cosi è costretto a lavorare per vie centrali. (Dal 69' Ninkovic sv).

Ardemagni 5.5 - Un gol annullato per fuorigioco, qualche spunto interessante ma ancora poca concretezza.

Beretta 5.5 - Colleziona le sue occasioni ma non incide. Necessita ancora di tempo per trovare la giusta condizione. (Dal 77' Ganz sv).