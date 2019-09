Le pagelle dell'Ascoli - Lanni para (quasi) tutto, Scamacca delude

Risultato finale: Frosinone-Ascoli 2-1

Lanni 7- Ancora tra i migliori, cede nel finale a Dionisi e Paganini.

Laverone 6 - Con le unghia e con i denti tiene botta, sbavature assortite, ma non commette errori marchiani. (dall'83' Andreoni s.v.- )

Brosco 6 - Roccioso per buona parte della gara, prova sufficiente in mezzo. Qualche scricchiolio di troppo nel finale di gara.

Valentini 6 - Lo stesso vale per il centrale ex Spezia. Meglio nel primo tempo rispetto al secondo.

Pucino 5.5 - Non aveva demeritato, ma si perde Paganini in occasione del gol vittoria.

Cavion 6 - Non molto appariscente, ma fa il suo dovere in mezzo in modo egregio. (dal 78' Gerbo 6- Disciplinato tatticamente)

Troiano 6.5 - Solito lavoro in entrambe le fasi e c'è anche la gloria del gol.

Petrucci 6 - Inserimenti sempre di qualità, bene anche in fase di non possesso.

Ninkovic 6 - Parte bene poi cede alla distanza scomparendo nella seconda parte dalla partita.

Ardemagni 6 - Fa a sportellate con la difesa del Frosinone. Gara generosa, ma poco produttiva. (dal 63' Rosseti 6 - Ci prova, ma non basta)

Scamacca 5.5 - Meno scintillante rispetto alle altre uscite, fatica in particolar modo nella ripresa.