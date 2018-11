Le pagelle dell'Ascoli - Lanni super, D'Elia ingenuo

Risultato finale: Pescara-Ascoli 1-1

© foto di Federico Gaetano

Lanni 7.5 - Non giocava titolare da due mesi, ma è prodigioso quando neutralizza il rigore calciato da Mancuso nel primo tempo e non solo.

Valentini 6 - Pericoloso in più di una circostanza quando si riversa in avanti, gli manca un pizzico di fortuna.

D’Elia 4.5 - Ingenuo l’intervento che porta al secondo giallo. Va sotto la doccia, lasciando i compagni in inferiorità numerica.

Padella 6 - Molto attento davanti a Lanni, limita il raggio d’azione degli attaccanti del Pescara.

Laverone 5 - Inutile la trattenuta su Mancuso che porta al penalty per il Pescara. Deve ringraziare Lanni per il miracolo.

Cavion 6 - Colpisce un palo a metà ripresa e torna negli spogliatoi con grande rammarico.

Frattesi 6.5 - Pulito nelle giocate a metà campo, davvero un gran talento nelle mani di Vivarini. Dal 70’ Troiano 6.5 - Non è al meglio, ma dà sostanza alla mediana nel finale.

Addae 5.5 - La sua fisicità torna meno utile del solito, questo pomeriggio va in affanno.

Ninkovic 6.5 - Quando s’accende sa come far male anche a difese come quella del Pescara.

Ardemagni 6.5 - Pesantissima la rete di questo pomeriggio. Esplode la sua gioia nella ripresa. Dall’80’ Kupisz SV.

Ngombo 5 - Mai nel vivo del match. Dal 65’ Rosseti 7 - Al primo pallone toccato manda in rete il suo compagno di reparto.