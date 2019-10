Le pagelle dell'Ascoli- Leali mostruoso, l'attacco non punge

Chievoverona-Ascoli 2-0

Leali 7,5- Si sta confermando uno dei migliori portieri della categoria. Se l'Ascoli non prende l'imbarcata è merito suo, almeno quattro gli interventi prodigiosi.

Padoin 5,5- Non una grande partita, ma ha il merito di provarci e di non perdere la bussola. Super uno sprint sulla fascia a fine primo tempo, Rossetti non sfrutta a dovere un assist perfetto.

Brosco 5- Tiene in gioco Meggiorini in occasione del primo gol, soffre l'esperienza dell'attaccante gialloblu dall'inizio alla fine.

Gravillon 5,5- Mezzo voto in più del compagno di reparto perchè salva un gol praticamente fatto di Rodriguez con un provvidenziale anticipo di testa.

Laverone 5- La brutta copia del terzino di spinta che conosciamo. Non si vede praticamente mai e non sfrutta la chance che gli concede l'allenatore.

Gerbo 5- Da un calciatore così bravo è sempre lecito attendersi qualcosa in più. Dà la sensazione di non entrare mai nel vivo del gioco.

D’Elia 5- Qualche buona accelerazione negli ultimi 20 minuti, poi sparisce progressivamente dal campo non certo favorito dal gioco confusionario dei compagni di squadra. Perde il duello con Segre.

Petrucci 4,5- Una brutta domenica per il centrocampista, preferito al più esperto Troiano. Il doppio giallo per due interventi assolutamente evitabili complica ulteriormente i piani ai bianconeri.

Chaija 5- Altra chance dal primo minuto, ma la sua prova è impalpabile. Fatica a trovare spazio tra le maglie gialloblu, ci prova una sola volta e il pallone finisce in curva. (Dal 5’st Ninkovic 6- In una squadra apparsa senza idee vien da chiedersi perchè l'uomo assist venga tenuto in panchina. Entra, semina il panico nella difesa veneta e impegna Semper. Poco per pareggiare, abbastanza per aumentare i rimpianti).

Scamacca 5,5- Conquista un paio di punizioni interessanti mostrando abilità e spavalderia nell’uno contro uno. Ma non tira praticamente mai verso lo specchio della porta(Dal 12’st Brlek 5- Il suo ingresso non cambia volto alla gara. Anonimo).

Rossetti 5,5- Rischia di lasciare immediatamente il campo per un leggero infortunio. Non molla e decide di proseguire per dare una mano ai compagni. Arriva in ritardo su perfetto traversone di Padoin. La sua gara è tutta qui. (Dal 12’st Ardemagni 5,5- L'esperienza del capitano che, a fine gara, porta i compagni sotto la curva per chiedere serenità e sostegno alla piazza. Ci prova di testa, Semper si oppone).