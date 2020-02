Le pagelle dell'Ascoli - Leali sbaglia nel recupero, Ninkovic torna al gol

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leali 5 - Pesa come un macigno l'errore in occasione del pareggio di Provedel a tempo scaduto. Dal possibile quinto posto, nel giro di pochi secondi l'Ascoli si ritrova nella parte bassa della classifica.

Andreoni 5.5 - Se la sperimentazione VAR fosse stata online, il difensore bianconero avrebbe sicuramente causato un calcio di rigore per un fallo su Bifulco nel primo tempo: l'arbitro, per sua fortuna, ha punito il giocatore ospite per simulazione.

Ferigra 5 - Chiamato a tamponare le numerose assenze, non si fa trovare pronto: protagonista di diverse ingenuità, oltre che del fallo su Bifulco che ha portato al rigore realizzato da Forte.

Gravillon 6 - Sicuramente il migliore tra i quattro difensivi predisposti da Stellone, abile in svariate chiusure sui tentativi degli attaccanti gialloblu.

Sernicola 5.5 - Non riesce a dare il giusto apporto alla causa: tocca pochissimi palloni, senza mai riuscire a "galoppare" sulla corsia mancina.

Cavion 6 - Non si fa mai vedere in zona offensiva, ma aiuta i compagni della retroguardia a contenere, specialmente nel secondo tempo, la furia della Juve Stabia.

Petrucci 6 - Gioca con una buona attenzione per tutti i novanta minuti, ma non riesce mai a prendersi la scena: preferisce smistare per il resto della squadra, un lavoro che gli riesce comunque bene.

Padoin 5.5 - Non è certo una serata da ricordare per l'ex Juventus, che si è visto a sprazzi e, in queste situazioni, non ha mai contribuito a fornire il "guizzo decisivo" all'Ascoli. (Dal 74' Ninkovic 7 - Si rivede la stella serba: servito da Brlek, spiazza Provedel tornando a segnare dopo un periodo piuttosto complicato. Si è ritrovato con le valigie in mano, ora è pronto a riprendersi il "suo" Ascoli)

Morosini 6.5 - Si disimpegna molto bene sulla trequarti, ritrovandosi spesso a crossare verso Scamacca e Trotta: non gli è mai mancata la precisione. (Dall'81 Brlek 6.5 - Il "grande escluso" entra in campo nel finale ed offre subito, al primo pallone toccato, uno straordinario assist per il momentaneo 2-1 di Ninkovic)

Scamacca 7 - Pronti via e fa 1-0 per l'Ascoli: molto lucido ad approfittare della dormita difensiva degli ospiti. Ha almeno altre due opportunità per "timbrare il cartellino", ma non le sfrutta.

Trotta 6.5 - Chiude senza gol all'attivo. Il giocatore di proprietà del Frosinone, però, ha dimostrato ottime doti in fase offensiva ed una buona intesa con Scamacca. (Dal'89 Troiano s.v.)