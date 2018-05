Le pagelle dell'Ascoli - Monachello annullato, Padella fuori tempo

Ascoli-Avellino 1-1

© foto di Federico Gaetano

Agazzi 6 - Esente da colpe sulla rete di Castaldo, risponde invece presente quando a provarci sono Gavazzi e gli esterni biancoverdi.

Padella 5 - Si perde Castaldo in occasione della rete dell'1-0. Impreciso e fuori tempo troppo spesso nel corso di questa partita.

Gigliotti 5,5 - Appare troppo nervoso, commette qualche fallo di troppo poiché poco lucido. Compartecipazione di colpa sulla rete dell'1-0 di Castaldo.

Cherubin 6 - Se la cava bene tutto sommato, non si trova mai in situazioni complicate, che gestisce comunque bene.

Mogos 5,5 - Non riesce a spingere quanto vorrebbe. La cosa più importante della sua partita la fa con le mani, quando imbecca Addae in area con la rimessa laterale.

Addae 6,5 - Vince tanti duelli in mezzo al campo, è autore di tanti contrasti decisi che ai tifosi piacciono, tanto da applaudirlo spesso e volentieri. Mette a referto anche un assist.

Buzzegoli 5 - Si becca i fischi dei tifosi per la sua poca concretezza. Qualche tocco di fino di troppo, poi all'intervallo viene sostituito. Dal 46' Bianchi 5,5 - Meglio del predecessore, ma in qualche azione viene superato troppo facilmente.

Kanouté 5,5 - A volte viene messo in mezzo dal centrocampo avellinese. Meglio in fase di costruzione che d'interdizione. Dal 75' D'Urso s.v.

Pinto 7 - E' tra i migliori dell'Ascoli. Nonostante di fronte ci sia un osso duro come Laverone, riesce spesso ad arrivare sul fondo e crossare. Trova la rete dell'1-1 grazie ad un'ottima freddezza a tu per tu con Radu. Dal 66' Mignanelli 6 - Entra col piglio giusto, mezzora di buon livello.

Varela 6 - Il più intraprendente là davanti con i suoi movimenti. Ci prova spesso dalla distanza, ma quando colpisce la porta trova la risposta di Radu.

Monachello 5,5 - Migliorini non lo molla un attimo e di fatto l'ex Bari viene annullato. Vicino al gol in un'occasione, troppo poco per uno come lui.