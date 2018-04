Le pagelle dell'Ascoli - Monachello non sbaglia, bene la difesa

Risultato finale: Ascoli-Carpi 2-0.

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Agazzi 6.5 - Sempre molto attento, non fa passare nulla. Viene chiamato poco in causa, ma compie un paio di interventi decisivi.

Padella 6 - Gestisce molto bene la difesa, lascia poco spazio alle giocate degli ospiti. Bene anche in fase di possesso.

Mengoni 7 - Oltre al gol da vero attaccante, non lascia spazi. Comanda la difesa, sbaglia davvero poco. Bene anche in anticipo.

Gigliotti 6.5 - Limita molto bene le giocate degli avversari, lascia poco spazio. Chiude molto bene anche le verticalizzazioni.

Mogoș 6 - Molto propositivo quando trova spazio, dà il suo apporto in entrambe le fasi. Si fa trovare sempre pronto dai centrocampisti.

Buzzegoli 6 - Viene limitato un pochino nella costruzione del gioco, ma comunque gioca una buonissima partita.

Addae 6.5 - La sua fisicità è praticamente decisiva. Recupera molti palloni, in mezzo al campo è devastante.

D'Urso 7 - Non segna e non fa assist, ma gioca una partita incredibile. La sua qualità in mezzo al campo manda fuori giri il Carpi. (Dall’89' Castellano s.v.).

Pinto 6 - Buona partita, lascia pochi spazi agli avversari e aiuta la squadra in entrambe le fasi. Esce per via di un problema al ginocchio. (Dal 35’ Mignanelli 6 - Gestisce molto bene le giocate da parte degli ospiti).

Varela 6 - Si muove molto bene tra le linee, riesce comunque a non dare punti di riferimento alla difesa avversaria. (Dal 65’ Ganz 6 - Entra in campo con convinzione, fa molti movimenti).

Monachello 7 - Oltre al bel gol messo a segno, fa salire la squadra e gioca davvero una buonissima partita.