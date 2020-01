Le pagelle dell'Ascoli - Morosini non si ripete. Scamacca ci prova

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Ascoli-Frosinone 0-1

Leali 6 - Sul gol è incolpevole. In un paio di occasioni appare incerto e Novakovich lo grazia spedendo a lato una conclusione tutto solo davanti a lui. Ma è l'ultimo dei problemi di questo Ascoli.

Andreoni 6 - Partita senza particolari squilli con qualche cross non sfruttato a dovere dagli attaccanti.

Gravillon 5,5 - Gioca una buona partita, ma ogni tanto si distrae e dai suoi errori nascono almeno un paio di occasioni per gli avversari.

Brosco 5,5 - Non al massimo dal punto di vista fisico e nel finale cala un po'.

Padoin 6 - Nel finale Zanetti gli chiede di continuare finché ha forze, nonostante i crampi. La sua importanza nella squadra si vede, anche se spinge molto poco sulla fascia (dall'88' Matos - s.v.).

Piccinocchi 5 - A centrocampo è il Frosinone a fare la partita e lui non riesce ad opporsi spesso. Sbaglia un gol già fatto sparando fuori da due passi (dal 63' Petrucci 6 - Cerca di dare la scossa e in almeno un paio di occasioni riesce anche a darla).

Troiano 6 - Al rientro dà geometrie alla squadra, anche se in interdizione può fare meglio.

Cavion 5 - Tanta corsa e tanto lavoro, ma è troppo impreciso negli assist.

Brlek 5 - Altra prova incolore del trequartista, che non lega centrocampo e attacco e si prende anche i fischi dal pubblico nel finale (dal 71' Beretta 6 - In lizza per un posto da titolare, parte dalla panchina e nei 20 minuti in campo non incide particolarmente).

Morosini 5 - Autore di un gran gol la scorsa settimana, non si ripete contro l'Ascoli. Sbaglia un contropiede peccando di altruismo quando un tiro in porta sarebbe stato meglio.

Scamacca 5,5 - Prova a svariare sul fronte offensivo ma è troppo solo. Di testa svetta spesso impensierendo la difesa avversaria, che però ha gioco facile marcando in tre solo lui.