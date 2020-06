Le pagelle dell'Ascoli - Morosini trova un gran gol, Scamacca entra bene in partita

vedi letture

Risultato finale: Ascoli-Cremonese 1-3

Leali 5,5 - Sorpreso in occasione del vantaggio della Cremonese, efficace sulla conclusione di Ciofani mentre è reattivo invece su Castagneti.

Pucino 5,5 - Dalla sua parte Parigini e Crescenzi spingono con maggiore frequenza e sfondano con troppa facilità. Esce per un problema fisico (Dal 32’ Andreoni 6 - Entra a freddo in un momento in cui la forma è comprensibile non sia al top. Nella seconda frazione di gara si fa preferire per un buon numero di cross verso Scamacca)

Brosco 5,5 - Prova a svettare al centro dell’area di rigore ma deve ricorrere agli straordinari per fermare gli attaccanti della Cremonese. Non fa incontro a Bianchetti temendo di commettere un rigore ma finisce per lasciare strada all’avversario.

Gravillon 5,5 - Ci mette il fisico contro i costanti attacchi della Cremonese ma va in difficoltà come tutta la difesa (Dal 33’ Ranieri 6 - Si presenta con un grande intervento in spaccata che argina Ciofani).

Padoin 5,5 - Si sgancia molto sulla sinistra per andare al cross, sfortunato quando, nel tentativo di anticipare Palombi, mette nella sua porta.

Eramo 5,5 - Dalla sua parte Parigini è un cliente scomodo. L’esterno della Cremonese gli soffia qualche pallone di troppo (Dall’84’ Intinacelli sv).

Petrucci 5,5 - Parte molto bene mettendo in luce delle buone trame di gioco, non segue però Palombi in occasione del raddoppio della Cremonese.

Cavion 6 - Perde qualche pallone di troppo in mezzo al campo nel primo tempo. Nella ripresa sale di tono cercando sia l’area che il cross sulla sinistra.

Morosini 6,5 - E’ l’uomo più in palla della formazione di Abascal. Si muove molto sul fronte offensivo e trova il colpo da biliardo che riapre il match (Dal 67’ D’Agostino 6 - Debutto in B per lui, disputa uno spezzone sufficiente).

Trotta 5,5 - Duella molto con gli avversari, viene spostato prima sull’esterno e poi centralmente. Fa vedere qualche buono spunto ma poi cala (Dal 46’ Scamacca 6,5 - Si presenta subito con un colpo di testa che termina a lato di poco. Viene spesso cercato con i cross al centro dell’area, sfiora il gol a più riprese).

Ninkovic 6 - Va a corrente alternata e come lui l’Ascoli. Prova qualche buona intuizione specie nel secondo tempo in cui cerca il cross per Scamacca.