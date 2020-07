Le pagelle dell'Ascoli - Ninkovic ci prova, male Cavion

Leali 5.5 - Subisce soltanto il gol di Siega che lo beffa, sarà fatale sui 90' minuti

Ferigra 5.5 - Si lascia saltare sul gol di Siega, ma la sua prestazione nel complesso si avvicina alla sufficienza.

Valentini 6 - Poche sbavature, dopo il gol non lascia passare (quasi) nessuno.

Gravillon 6 - Buon lavoro nelle retrovie, abile anche nello sganciarsi dalla linea di difesa.

Andreoni 5.5 - Pochi spunti degni di nota, non si mostra sempre nel vivo del gioco. (Dal 70' Petrucci sv).

Cavion 5 - Si lascia rubare palla da Siega in occasione del gol. Incide poco in proiezione offensiva. (Dal 78' Pinto sv).

Brlek 5.5 - Un paio di guizzi interessanti, discontinuo nel corso dei 90' minuti. (Dal 70' Padoin sv).

Sernicola 6 - Uno dei più propositivi, un paio di conclusioni pericolose mettono alla prova gli avversari.

Eramo 5 - Poteva fare di più, tanto lavoro in interdizione. (Dal 61' Morosini 5.5 - Non un gran impatto sulla partita).

Ninković 6.5 - Grinta da vendere in campo, il migliore in campo per i suoi. Crea, conclude e dà fastidio costantemente agli avversari.

Trotta 5 - Si muove con poca incisività, una sola conclusione degna di nota ma non inquadra la porta. (Dal 60' Scamacca 6 - Entra e prova a far male, si rende pericoloso in un paio di occasioni).