Le pagelle dell'Ascoli - Ninkovic è un jolly, Ranieri sbaglia troppo

Leali 6 - Incolpevole sui due gol subiti, non è chiamato a particolari parate per mantenere bloccato il risultato sul 2-2.

Gravillon 6.5 - Dionigi lo schiera a sorpresa dal primo minuto, il calciatore di proprietà del Sassuolo non si fa trovare impreparato: prestazione positiva da parte sua, specialmente nel secondo tempo. Sfortunato in occasione di un rimpallo nell'azione del raddoppio ospite (Dal 75' Ferigra s.v.)

Brosco 5.5 - Tutt'altro che impeccabile in occasione della rete realizzata da Pobega. Prova a difendere con le unghie e con i denti, ma non è sempre baciato dalla fortuna.

Ranieri 4.5 - Un primo tempo disastroso: subito un errore dopo trenta secondi a spalancare la porta a Bocalon, poi un'altra ingenuità a favorire la ripartenza neroverde per lo 0-2 di Pobega. Nel mezzo anche un cartellino giallo decisamente evitabile.

Andreoni 6 - Si fa vedere con una certa insistenza sulla corsia di destra, cercando più volte i traversoni verso i compagni appostati al centro dell'area di rigore (Dal 61' Pucino 6 - Cerca di dare più freschezza alla manovra bianconera)

Cavion 6.5 - Perfetto il suo cross per il momentaneo 1-2 di Ninkovic con il pallone messo perfettamente sulla testa dell'attaccante serbo. Nel finale, servito da Scamacca, va all'iniziativa personale ma viene chiuso da Camporese.

Brlek 5.5 - Non una serata indimenticabile per il centrale croato, poco chiamato in causa nella gestione palla dell'Ascoli (Dal 61' Petrucci 6 - Si intende bene con Scamacca ma commette qualche ingenuità di troppo in fase difensiva)

Padoin 6.5 - Ci mette tutta l'esperienza possibile per ben figurare in un match così importante: l'ex Juventus non manca mai di attenzione, lucidità e lettura in anticipo delle azioni avversarie.

Morosini 5.5 - Primo tempo in chiaroscuro per il trequartista bianconero, che abbandona il campo (piuttosto contrariato) ad inizio ripresa (Dal 57' Eramo 6 - Entra col piglio giusto, concludendo in porta dopo nemmeno un minuto)

Scamacca 5.5 - Spesso impreciso quando si tratta di calciare in porta, in pieno recupero va ad un centimetro dal rocambolesco 3-2: imperioso stacco di testa da due passi, ma Di Gregorio gli dice di no.

Ninković 8 - E' l'uomo della provvidenza: decisivo, ancora una volta, con i suoi gol. La doppietta realizzata questa sera lo proietta a quota nove centri stagionali: legge bene il cross di Semenzato per l'1-2 mentre nell'azione del pareggio mette in luce le sue straordinarie doti con un missile da posizione defilata (Dal 75' Trotta s.v.)