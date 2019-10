Le pagelle dell'Ascoli - Ninkovic il migliore, Da Cruz ingenuo

Risultato finale: Ascoli-Virtus Entella 2-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leali 6 - Sfortunato sul gol subito, per il resto attento.

Pucino 6 - Un autogol da Mai Dire Gol senza grandi responsabilità. Fa bene le due fasi.

Valentini 6 - Buona fisicità e attenzione. Poche sbavature.

Brosco 6 - Pochi errori, contiene bene Mancosu imbrigliandolo.

Padoin 6.5 - Gioca da veterano sulla sinistra. Grande esperienza e buona tecnica.

Cavion 6 - Gioca discretamente un match non facile. Buona grinta.

Troiano 6.5 - Buone geometri e ottima corsa. (dal 74' Brlek s.v.).

Piccinocchi 6 - Si divora un gol già fatto calciando altissimo. La sua prestazione rimane però sufficiente.

Ninkovic 7 - Un gol, un paio di occasioni e ottime cose sulla trequarti. Il migliore in campo. (dall'81' Gerbo s.v.).

Ardemagni 6.5 - Non è al meglio fisicamente ma non sbaglia l'unica occasione che gli capita. (dal 60' Scamacca 6 - Buono il suo ingresso per impegno e sacrificio).

Da Cruz 6 - Un punto in meno per il rosso ingenuo. Giganteggia nel primo tempo dove risulta imprendibile. Cala nella ripresa fino al rosso che lo leva dalla partita.