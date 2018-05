Le pagelle dell'Ascoli - Ok Monachello, Buzzegoli ci prova

Risultato finale: Entella-Ascoli 1-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Agazzi 6 - I graffi liguri nei primi quarantacinque non spaventano: una presa in due tempi il rammendo più impegnativo. Dopo l'intervallo è costretto ad arrendersi al sigillo di Petrovic, che lo mette poi k.o. con un colpo involontario. (Dal 61' Lanni 6 - Nessuna noia dopo l'ingresso).

Padella 6 - Il centro-destra è ben presidiato. Non cade nei tranelli che gli si presentano davanti nel corso della gara, e si muove in armonia con Gigliotti e Cherubin. Nessuna grave sbavatura.

Gigliotti 6 - Cento secondi è quanto gli basta per rimediare un cartellino giallo, per un calcione illegale su De Luca. Approccio da incubo, o quasi, che non lo scalfisce: gestisce a dovere ogni fase, senza rischiare l'espulsione.

Cherubin 6 - È ben inserito nel trio bianconero. Assolve i propri compiti, non abbassa mai la tensione e concede pochi pertugi agli squilli della Virtus Entella nelle zone di competenza.

Mogos 5,5 - Timidezza eccessiva che lo allontana dai riflettori della gara. Buon lavoro in fase difensiva, per poco non la decide allo scadere: diagonale di destro sventato in tuffo da Iacobucci.

Addae 5,5 - È ormai rutinaria l'incisività quando deve schermare. Caratteristiche fisiche che gli permettono di cavarsela anche nei frangenti più spigolosi. Non è però efficace come vorrebbe quando appoggia le sortite bianconere.

Buzzegoli 6 - L'avvio è di personalità, e per poco non la sblocca: sterzata e mancino squillante murato da Iacobucci. Più in ombra nella fase centrale della gara, poi prova nuovamente ad emergere con un destro a giro che si perde a lato non di molto.

Kanouté 5,5 - Non c'è storia, quando la mette sul fisico: lui è Addae sono due mastini che costringono agli straordinari i mediani biancocelesti. Qualche errore di troppo in appoggio, punge allo scadere della prima frazione con un destro che sibila il legno. (Dal 72' Clemenza 5,5 - Due tentativi che naufragano malamente).

Baldini 6 - Si fionda su Icardi con Kanouté, ma il centrocampista dell'Entella li elude con una doppia sterzata, condita dall'assist per Petrovic. Buona gamba e spinta costante, prova a risolverla nel finale con una botta murata da Iacobucci.

Varela 6 - L'intesa con Monachello cresce, anche se i guizzi sono più radi di altre uscite. Quando non trova sbocchi cerca la soluzione personale, senza successo. Sostituito da Cosmi a dieci minuti dal termine. (Dall'80' Ganz s.v.).

Monachello 6,5 - Con opportunismo, firma il vantaggio, approfittando dell'errore marchiano di Iacobucci. Imbeccato da Varela, serve con un colpo di tacco Kanouté, che per poco non colpisce. Nel mezzo, parecchia sofferenza, è però prezioso.