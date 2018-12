Le pagelle dell'Ascoli - Rosseti la sblocca, Ninkovic inventa

Risultato finale: Ascoli-Brescia 1-1

Lanni sv - Sfortunato, alza bandiera bianca dopo nemmeno un quarto d’ora per un problema all’adduttore (Dal 13’ Perrucchini 6,5 - Entra a freddo ma è attento sulla conclusione di Sabelli nel primo tempo. Provvidenziale nella ripresa su Ndoj, nella può sul tocco ravvicinato di Bisoli).

Laverone 6,5 - Spinge molto sulla corsia di destra dando molto da fare a Curcio. Attento in difesa.

Brosco 6,5 - Morosini e Donnarumma non sono affatto clienti comodi ma riesce a chiudere bene i varchi in area.

Valentini 6 - Mette spesso l’esperienza per frenare le offensive del Brescia, preciso negli anticipi.

D’Elia 5,5 - Sabelli gli dà molto da fare ma alla fine limita i danni dalla sua parte. Stringe troppo al centro lasciando libero Bisoli in occasione dell’1-1.

Addae 6 - Mette fisicità al servizio dei compagni, lotta con gli avversari nella zona nevralgica del campo (Dal 72’ Cavion 6 - Entra e serve un pallone che Rosseti deve solo spingere in rete).

Troiano 6,5 - Elegante nel dettare i tempi alla squadra, non si fa mai superare dall’avversario quando deve difendere.

Frattesi 6 - Non sempre è preciso quando ha la palla fra piedi ma cerca spesso l’inserimento in area sfiorando il gol nel primo tempo. Nel finale è in ritardo sull’1-1 di Bisoli.

Ninkovic 6,5 - Non sempre è brillante, come in occasione del gol fallito all’inizio, ma prova sempre la giocata per il compagno. Propizia il gol del vantaggio con un lancio morbido per Cavion.

Ardemagni 5,5 - Si muove sul fronte d’attacco provando a giocare per i compagni. Sotto porta si vede poco (Dal 46’ Rosseti 6,5 - Il suo ingresso dà più freschezza all’attacco bianconero, trova il gol del vantaggio con una zampata sul secondo palo).

Beretta 6 - Si divora un gol fatto nella prima frazione di gara, nella ripresa cresce e va ancora vicino al gol con una conclusione potente dalla distanza.