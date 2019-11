Le pagelle dell'Ascoli: Scamacca e Ninkovic sugli scudi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L’Ascoli vince 3-2 in rimonta sul Cosenza e ritorna al successo dopo tre giornate. Protagonista Scamacca con la doppietta decisiva, ma anche Ninkovic con una super prestazione. Vediamo le pagelle dei bianconeri.

Leali 6: Non può nulla sulle reti calabresi. Troppo angolato il tiro di Riviere, mentre per poco non gli riesce il miracolo sul rigore di Bruccini.

Andreoni 5,5: spinge molto sulla destra, ma si fa saltare con troppa facilità da Pierini in occasione del rigore. Qualche sbavatura di troppo anche nella ripresa, quando il Cosenza si fa vedere sempre meno dalle sue parti.

Brosco 6: abbocca in occasione del rigore procurato su Pierini, nel secondo tempo diventa attaccante aggiunto e per poco non si guadagna un penalty quando si aggancia con Monaco.

Valentini 6: preferito a Ferigra, gioca una buona partita in fase di impostazione, meno sul piano del contenimento. Sfiora anche il gol ad inizio ripresa, alza bandiera bianca per infortunio al 70’. Dal 27’ st Ferigra SV: nel finale c’è solo da contenere qualche ripartenza di Baez e Litteri,

Padoin 6: Baez è un brutto cliente e nel primo tempo il Cosenza attacca prevalentemente da quel lato. La sua prestazione migliora – come quella di tutto il team bianconero – nella ripresa.

Brlek 5,5: non una prestazione sui livelli a cui aveva abituato. Zanetti se ne accorge e lo toglie prima dell’ora di gioco. Dal 15’ st Chajia 6,5: il campo pesante non ne esalta le caratteristiche, ma riesce a saltare l’uomo e liberare spazi per Ninkovic e Scamacca.

Petrucci 6: non perde mai la bussola in mezzo al campo, fa legna ed ordine, specie quando il Cosenza si tiene dietro la linea della palla. Lucido quando c’è da smistare il gioco sulle fasce. Va anche in gol ma Ardemagni la tocca un secondo prima vanificando tutto.

Cavion 6: meno brillante del solito ma comunque prezioso.

Ninkovic 7: un gol ed un assist, ma soprattutto un calcio alle polemiche di tre settimane fa. Si carica sulle spalle la squadra con la sua classe e guida questa rimonta sul Cosenza.

Da Cruz 6,5: non si arrende mai con una prova di grandissima quantità a servizio della squadra. Rifinisce per Ninkovic in occasione del gol che riapre i giochi, dimostrandosi altruista e versatile.

Ardemagni 5: soffre la strategia del fuorigioco messa in pratica dalla difesa di Braglia e si fa spesso sorprendere in offside. Zanetti lo toglie ad inizio ripresa e vince la partita. Prova deludente la sua. Dal 14’ st Scamacca 8: tocca tre palloni e due finiscono alle spalle del portiere avversario. E’ il match-winner e gli basta mezz’ora per diventarlo.