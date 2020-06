Le pagelle dell'Ascoli - Scamacca fiuto del gol, Gravillon generoso

Risultato finale: Venezia-Ascoli 2-1.

Leali 6 - Nessuna particolare responsabilità sui gol: la traiettoria di Firenze è impeccabile, la zuccata di Aramu lo prende in controtempo.

Gravillon 6,5 - Fa valere il fisico nei contrasti e, soprattutto nel primo tempo, il suo apporto in difesa è fondamentale. Una volta incassato il 2-1 attacca a testa bassa e contribuisce a molte azioni pericolose.

Brosco 6 - Sfiora il gol con un tocco su calcio d'angolo che si infrange contro il palo, ma commette anche il fallo di mano un po' ingenuo che concede a Firenze l'occasione per portare in vantaggio il Venezia. Partita a due volti.

Ranieri 6 - Aramu lo sorprende in ritardo sulla marcatura in occasione dell'1-0. Si spinge in avanti quando si tratta di dare supporto alla manovra offensiva.

Andreoni 5,5 - Fatica a contenere le sfuriate di Maleh e Molinaro. Nel finale riesce a trovare più spazio per spingere in avanti, coglie anche un clamoroso palo.

Cavion 6,5 - Lotta nel cuore del centrocampo bianconero e si rende protagonista di alcune iniziative interessanti in fase offensiva. Dal 34' s.t.: Pinto n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Brlek 5,5 - Propositivo in fase di costruzione ma un po' troppo irruento nei contrasti. Dal 23' s.t.: Eramo 6 - Entra per mettere ordine nel concitato finale in cui l'Ascoli cerca disperatamente il pareggio.

Sernicola 6,5 - Molto attivo nella prima parte di gara, piazza diversi cross invitanti e tiene impegnata la difesa del Venezia. Nella ripresa non è altrettanto brillante e Dionigi decide di inserire forze fresche. Dal 24' s.t.: Padoin 6 - Attento in fase di copertura, non altrettanto spregiudicato negli affondi.

Morosini 5,5 - Qualche tentativo dalla distanza, non è particolarmente pungente negli ultimi metri. Dal 33' s.t.: Trotta n.g. - Ha poche occasioni ma non lascia il segno.

Ninković 6 - Serve a Scamacca l'ottimo traversone che vale il pareggio, ma poco dopo avrebbe l'occasione perfetta per il 2-1 e la spreca clamorosamente sotto porta. Generoso ed un po' sfortunato. Dal 16' s.t.: Troiano 6 - Con un ottimo intervento difensivo sventa un'occasione d'oro per Zigoni. Dà il suo contributo soprattutto in copertura.

Scamacca 7 - Si muove molto bene tra le maglie della difesa del Venezia, ottimo senso della posizione in occasione del gol, sul filo del fuorigioco. Autentico ariete nell'attacco dell'Ascoli.