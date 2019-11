Le pagelle dell'Ascoli - Scamacca scatenato, Leali salva il risultato

Gianluca Scamacca

© foto di Andrea Rosito

Leali 6,5 - Attento a più riprese su Lombardi nel primo tempo, mentre nel finale salva il risultato con un grande intervento su Djuric.

Andreoni 6 - Garantisce una spinta costante nel primo tempo, costringendo sulla difensiva Lopez. Cala nella ripresa.

Brosco 6 - Gara attenta del centrale bianconero, che agisce sempre in anticipo sugli attaccanti granata, mandando costantemente a vuoto Jallow.

Gravillon 6,5 - Recupero fondamentale per Zanetti, che ritrova il suo gigante in difesa. Annulla sia Jallow che Gondo.



Padoin 5,5 - Non una gran prova da parte dell'ex Juve, più attento a non concedere spazi che ad offendere. Propone qualche traversone invitante e poco più.

Cavion 6,5 - Rifornisce costantemente le punte e si fa vedere spesso in zona gol. Ha sul destro una chance ghiottissima nella ripresa, ma Micai gli dice di no.

Petrucci 6 - Si inserisce spesso senza palla, creando spesso la superiorità in area, ma non riesce a pungere come vorrebbe.

Brlek 5 - Prova in ombra per il croato, che si fa notare pochissimo. Ha una buona chance in area, ma difetta il controllo sciupando tutto. Dal 54' Ardemagni 6 - Tiene impegnata la difesa granata con la sua presenza in area. Grande gioco di sponda con i compagni, regala a Cavion un pallone da spinigere soltanto in rete.

Chajia 6 - Troppo discontinuo nell'arco dei novanta minuti, ma quando si accende sono dolori. Trova alcuni corridoi geniali per i compagni, che non se ne approfittanano. Ad inizio ripresa si fa però murare la conclusione ravvicinata da Micai. Dal 75' Gerbo 5,5 - Meno preciso del solito, non riesce a lasciare il segno.

Da Cruz 5,5 - Regala alcune giocate d'alta scuola, ma per il resto offre una gara piuttosto piatta. Si illumina a sprazzi.



Scamacca 6,5 - Costringe costantemente agli straordinari la retroguardia granata. Attacca la profondità con tenacia, trattiene e ripulisce palloni per i compagni ma soprattutto trova il pareggio con un'incornata imperiosa su corner. Dall'89' Beretta sv