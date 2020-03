Le pagelle dell'Ascoli - Serata da incubo per Leali, Scamacca un leone

Leali 4,5 - Un errore clamoroso spiana la strada al Pescara per il gol del vantaggio, un rinvio sbilenco che lascia di stucco l’intera difesa bianconera. Bello il gesto a fine primo tempo, quando va sotto la sua curva a chiedere scusa. Nella ripresa viene beffato da Memushaj con una traiettoria maligna e forse non imprendibile. Serataccia.

Pucino 6 - Ha l’intelligenza e l’esperienza necessaria per capire quando attaccare e quando restare basso per mantenere la posizione. Ad ogni modo fa sicuramente piacere rivederlo in campo tre mesi dopo un infortunio. Sarà un valore aggiunto per l'Ascoli e per mister Stellone.

Padoin 5,5 - Condizione fisica invidiabile se rapportata alla carta d’identità, è sfortunatissimo nel finale quando la palla gli rimbalza addosso e termina sul palo. In velocità viene spesso saltato.

Brosco 6 - Il Pescara sfonda soprattutto sulle corsie esterne, segnale tangibile della discreta prova del centrale bianconero.

Gravillon 5,5 - Fuori posizione sulla rete di Busellato, ma era praticamente impossibile immaginare un errore così grossolano del portiere. Sbaglia qualche disimpegno di troppo.

Eramo 5 - Non ha avuto un grande impatto in questa nuova avventura a tinte bianconere. Almeno per ora. Con il passare dei minuti i centrocampisti del Pescara sembrano avere un’altra marcia e va in difficoltà. (Dal 35’st Piccinocchi 6 - Costruisce con caparbietà l’azione che poteva portare al pareggio, ma il palo gli dice di no al 95’).

Cavion 5,5 - Ci mette sempre qualità quando bisogna ripartire, ha il solito difetto di alternare momenti di gran classe a fasi da spettatore non pagante.

Petrucci 5 - Con Stellone deve inserirsi di meno e dedicarsi maggiormente alla fase di non possesso. Dopo un buon avvio si perde e non incide. (Dal 22’st Brlek 5 - Idee offuscate e un giallo ingenuo che condiziona gli ultimi minuti).

Morosini 7 - Quarto gol con la maglia dell’Ascoli per un calciatore che, senza l’infortunio grave di Avellino, forse avrebbe spiccato il volo prima. Già prima della rete ci aveva provato a ripetizione. (Dal 25’st Ninkovic 5,5 - Una sola accelerazione degna di nota, poi sbaglia un paio di stop semplici e si innervosisce).

Trotta 6 - Media tra il primo e il secondo tempo. Per 45 minuti è una spina nel fianco per la retroguardia biancazzurra, apprezzabili un paio di sgroppate sulla sinistra.

Scamacca 6,5 - Non segna, ma sforna un assist prezioso, lavora su tutto il fronte offensivo e salva anche un gol fatto sulla linea della porta.