Le pagelle dell'Ascoli - Solo Morosini e Trotta danno la scossa. Scamacca delude

Risultato finale: Ascoli-Benevento 2-4

Leali 5,5 - Non perfetto sul primo gol di Sau, si riscatta nel finale con una grande parata. Può poco sugli altri gol.

Gravillon 5,5 - Se l'Ascoli prende 4 gol, evidentemente i difensori non sono stati sufficienti. Lui comunque è il migliore del reparto, soprattutto in copertura.

Brosco 5,5 - Al centro della difesa contro il Benevento è un lavoro duro e anche se in un paio di occasioni riesce a chiudere, non è abbastanza per evitare la goleada.

Ferigra 5,5 - Sau purtroppo per lui è un cliente più che scomodo e dalla sua parte fa quel che vuole.

Padoin 5 - Lui che più di tutti dovrebbe sfruttare l'esperienza, finisce per essere sempre fuori dal gioco. E anche in difesa non copre a sufficenza.

Cavion 5,5 - Il centrocampo del Benevento sovrasta quello dell'Ascoli, anche se lui prova a metterci il fisico. Non riuscendoci particolarmente bene.

Brlek 5,5 - Spesso e volentieri lontano dal pallone, deve giocare una partita più difensiva che offensiva. E lo soffre.

Sernicola 6,5 - Tra i pochi ad opporre resistenza alla corazzata Benevento, nel secondo tempo cresce e riesce a rendersi anche pericoloso in un paio di occasioni.

Petrucci 5 - Una partita sottotono prima di lasciare il campo a Morosini, che ha tutto un altro passo rispetto a lui (dal 45' Morosini 7 - Pronti via, 4 minuti dopo l'entrata in campo mette il pallone in rete. Poi è una presenza costante a centrocampo: indiavolato.

Ninkovic 5,5 - Prova spesso la giocata a rientrare senza però mai essere effettivamente pericoloso. Dall'uomo forse di maggior classe dei marchigiani ci si aspettava decisamente di più.

Scamacca 5 - Servito poco e male, spreca anche le poche occasioni che gli capitano in area (dal 45' Trotta 6,5 Tre minuti dopo essere entrato Maggio gli regala un pallone che lui è bravissimo a sfruttare per propiziare il gol del 3-1. Poi nel finale si toglie anche la soddisfazione di un gol meritato per lo spirito messo in campo).