Le pagelle dell'Avellino – Attacco sterile, Vajushi il migliore

Risultato finale: Avellino-Cittadella 0-2.

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Radu 6 - Può fare davvero poco sul gol segnato da Bartolomei, per il resto del match si oppone alle conclusioni dei giocatori del Cittadella.

Gavazzi 5.5 - Compie entrambe le fasi, si sacrifica soprattutto nel secondo tempo. Manca però al cross, si vede davvero poco.

Morero 5.5 - Tiene molto bene Arrighini e Strizzolo, soprattutto sui palloni alti. Nella ripresa lascia però troppo spazio agli avversari.

Migliorini 6 - Compie qualche sbavatura in meno rispetto al compagno di reparto, riesce ad anticipare bene le giocate degli attaccanti avversari.

Laverone 5.5 - Un paio di buone accelerazioni nel secondo tempo, però non riesce ad incidere al cross. (Dal 72' Falasco 5.5 - Non ha un buon impatto, sbaglia qualche giocata di troppo).

Vajushi 6.5 - Uno dei migliori in campo, sulla corsia destra diventa imprendibile. Un paio di buone occasioni, ma non riesce a sfruttarle.

De Risio s.v. (Dal 12' Moretti 6 - Entra bene in campo, ci prova in più di un’occasione. Bene anche in fase di non possesso).

Di Tacchio 5 - Si vede pochissimo, manca la sua esperienza e la sua qualità. Non riesce mai a trovare la posizione.

Molina 6.5 - Sulla sinistra affonda sempre e sfiora anche un gran gol. È sempre pericoloso, le maggiori preoccupazioni arrivano dalla sua corsia.

Morosini 6.5 - Colpisce la traversa, le migliori occasioni capitano al numero 26 dell’Avellino. (Dal 57' Asencio 5.5 - Non entra bene in campo, incide pochissimo).

Castaldo 5.5 - Si impegna molto, la dedizione non manca. Ma da uno della sua esperienza ci si aspetta qualcosa di più nei momenti decisivi.