Le pagelle dell'Avellino - Bene Morosini, Laverone e Rizzato rimandati

Risultato finale: Cremonese-Avellino 3-1

© foto di Federico Gaetano

Lezzerini 6 - Non può farci nulla su entrambe le reti realizzate dalla Cremonese, qualche interessante e precisa uscita alta.

Laverone 5 - Serata da dimenticare per il terzino dell'Avellino, fa in confusione in occasione delle giocate di Croce e soffre le sovrapposizioni di Renzetti.

Suagher 5 - Ha qualche responsabilità sulla rete di Mokulu, abbastanza leggera la marcatura sull'attaccante della Cremonese. Troppo leggero su Castrovilli.

Migliorini 6 - Ad inizio gara è protagonista di un intervento provvidenziale per evitare la rete di Piccolo, qualche problema sui traversoni di Renzetti.

Rizzato 5 - Suo malgrado è protagonista dell'autorete che sblocca il match, mai convincente soprattutto in fase di spinta, la migliore dote del terzino ex Trapani.

Lasik 5,5 - Prova anonima per l'ex Brescia che corre molto sulla fascia mancina senza però incidere, beccato in alcune occasioni in posizione irregolare. (Dal 55' Castaldo 6 - Nel finale di gara va vicino al pareggio, sfortunato l'esperto attaccante irpino).

Paghera 5,5 - Fatica l'Avellino quando il mediano di Novellino non disegna qualche filtrante per i compagni, poche sbavature ma anche poche idee. (Dal 87' Asencio sv).

Di Tacchio 6 - Prova a fare filtro in mezzo al campo e a contrastare i centrocampisti avverarsi, sufficiente lavoro senza sfigurare.

Molina 5,5 - Mezzo voto in più per un secondo migliore rispetto al primo, si sbatte tra le linee sul finale ma con poca fortuna.

Morosini 6,5 - Si accende a tratti ma è da applausi l'azione che porta al momentaneo 1-1, destro perfetto a battere Ravaglia dalla distanza. (Dal 63' Camarà 5 - Entra e prende subito un giallo, non da quell'apporto positivo alla manovra).

Ardemagni 5,5 - Scambia bene con Morosini in occasione del pareggio ma viene sempre limitato dalla difesa della Cremonese, sotto tono e poco servito dai compagni.